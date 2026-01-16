Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

5 ô tô đâm liên hoàn trên Quốc lộ 1A

Sự kiện: An toàn giao thông

Chiều 16/1, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 xe ô tô. Vụ tai nạn khiến 1 tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 16/1, trên Quốc lộ 1A, tại làn đường hướng từ TPHCM về miền Tây đoạn qua phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp. Tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô, trong đó có 3 xe tải, xe 1 khách loại 16 chỗ và 1 xe ô tô con loại 7 chỗ. Vụ tai nạn khiến một tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin, người dân phải cậy phá đầu xe mới đưa được tài xế ra để đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, cả 5 xe ô tô đều hư hỏng một phần. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh xử lý theo thẩm quyền.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

5 ô tô đâm liên hoàn trên Quốc lộ 1A - 2

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1A, địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1A, địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Vụ tai nạn khiến nhiều xe gặp khó khăn lưu thông trên đường.

Vụ tai nạn khiến nhiều xe gặp khó khăn lưu thông trên đường.

Theo Chúc Trí - Thịnh Tiến ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/01/2026 17:29 PM (GMT+7)
