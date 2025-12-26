Xe đầu kéo mất phanh, gây tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên xảy ra vào khoảng 9h10 ngày 26/12 trên đèo Bảo Lộc (quốc lộ 20), đoạn qua Đài Đức Mẹ thuộc địa phận xã Đạ Huoai 2 (Lâm Đồng).

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc sáng 26/12. Ảnh: K.P

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo chở alumin mang biển số 51H: 165.87 (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) di chuyển trên quốc lộ 20 theo hướng từ Lâm Đồng về TP. HCM. Khi đang đổ đèo Bảo Lộc đến km 102 quốc lộ 20 đoạn qua khúc cua Đài Đức Mẹ thì xe đầu kéo mất thắng và xảy ra va chạm với xe khách giường nằm BKS 51B – 171.94 bị hư đang dừng đỗ trên đèo.

Sau đó, xe đầu kéo tiếp tục lao về phía trước và xảy ra va chạm với xe bồn chở bê tông của Công ty Khoáng sản - Vật liệu xây dựng Lâm Đồng và một xe máy đang lên đèo Bảo Lộc. Lúc này, trên xe máy đang có 2 người.

Vụ va chạm khiến chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo và hư hỏng. Riêng 2 người đi trên xe máy may mắn kịp thời nhảy ra khỏi xe nên thoát nạn, an toàn.

Tại nạn cũng khiến xe khách, xe bồn và xe đầu kéo bị hư hỏng nặng. Sau khi xảy ra vụ việc, đường đèo Bảo Lộc bị ách tắc nghiêm trọng cả 2 chiều. Dòng xe cộ nối đuôi nhau nằm chờ trên đèo kéo dài nhiều km.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Đạ Huoai 2 đã có mặt điều tiết, phân luồng giao thông; đồng thời, khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến khoảng 11h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được xử lý, giao thông trên đèo Bảo Lộc được thông thoáng trở lại.