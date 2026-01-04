7 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, ùn tắc kéo dài 6km

Chiều 4/1, vụ tai nạn liên hoàn giữa 7 xe ô tô xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, tại Km93+400 theo hướng Bắc – Nam (đoạn qua xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai), 7 xe ô tô đang lưu thông thì bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn.

Các xe nằm chiếm 2 làn đường chính trên cao tốc, khiến dòng phương tiện phía sau gặp khó khăn khi di chuyển qua khu vực này.

7 ô tô "dồn toa" trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Hoàng Anh

Tại hiện trường, 7 ô tô hư hỏng nặng, móp méo phần đầu và đuôi. May mắn, vụ tai nạn không có thương vong, nhưng nhiều hành khách trên các xe hoảng loạn.

Nhận được tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) phối hợp với lực lượng tuần tra cao tốc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và xử lý vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng điều tiết các xe di chuyển theo lối ra Quốc lộ 1 trên cao tốc. Ảnh: Hoàng Anh

Vụ tai nạn khiến giao thông trên cao tốc ùn tắc kéo dài khoảng 6km. Lực lượng chức năng nhanh chóng điều tiết giao thông từ xa, hướng dẫn xe rẽ ở lối ra nút giao Quốc lộ 1 nhằm hạn chế ùn tắc.