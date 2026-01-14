Ô tô con bẹp rúm sau vụ tai nạn liên hoàn 4 xe trên quốc lộ

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: Quang Hưng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 sáng nay (ngày 14/1), xe container mang BKS 50E-147.26 kéo theo rơ-moóc 72RM-014.24 lưu thông trên Quốc lộ 51 theo hướng Đồng Nai - Vũng Tàu. Khi đến khu vực gần đèn tín hiệu giao thông ngã ba Khu công nghiệp Mỹ Xuân A (khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ), xe container bất ngờ va chạm với ô tô con chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô con bị đẩy, lao vào gầm xe tải BKS 60C-650.95 đang lưu thông phía trước. Chưa dừng lại, xe tải này tiếp tục tông vào đuôi một xe tải khác, tạo thành vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 phương tiện.

Ô tô con bị biến dạng hoàn toàn, kẹt dưới gầm xe tải. Ảnh: Quang Hưng

Hậu quả, ô tô con bị biến dạng hoàn toàn, kẹt dưới gầm xe tải, túi khí bung. Tài xế ô tô con bị thương nhẹ, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Các phương tiện còn lại bị hư hỏng phần đầu và đuôi.

Xe tải bị móp phần đầu, vỡ kính chắn gió cabin sau cú va chạm. Ảnh: Quang Hưng

Vụ tai nạn khiến giao thông trên Quốc lộ 51 đoạn qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài khoảng 5km, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Ảnh: Quang Hưng

Nhận tin báo, Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TPHCM) đã phối hợp với công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các tài xế liên quan.

Đến khoảng 11h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn; lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hộ để cẩu kéo các phương tiện gặp nạn.