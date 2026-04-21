17 điểm 'nóng' ùn tắc tại Hà Nội vừa được xử lý ra sao?

Để giảm ùn tắc trên đường Võ Văn Kiệt và nút giao Võ Văn Kiệt - QL2 - đường dẫn vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Sở Xây dựng Hà Nội đã triển khai thực hiện dự án xén vỉa hè, dải phân cách để mở rộng lòng đường, tổ chức lại giao thông.

Sau khi dự án hoàn thành, phương tiện xe từ đường Võ Văn Kiệt (cầu Thăng Long đến) có thêm các làn rẽ phải, giúp giảm ùn tắc, xung đột giao thông.

Tại khu vực cửa ngõ phía Nam, lâu nay lượng xe từ đường Giải Phóng và đường Ngọc Hồi đổ về nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi - Vành đai 3 lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Nút Pháp Vân hướng vào nội thành cũng bị ùn tắc khi đường Giải Phóng và Ngọc Hồi giao thông di chuyển khó khăn.

Để giảm ùn tắc tại đây, trong quý I/2026, Sở Xây dựng Hà Nội đã cho phép các đơn vị có liên quan thực hiện mở rộng Ngõ 15 đường Ngọc Hồi. Đồng thời, Sở cũng tổ chức lại giao thông, cho phép ô tô đi từ đường Giải Phóng vừa được phép quay đầu, vừa đi thẳng vào ngõ 15 ra hướng cầu Thanh Trì, hoặc ra thẳng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (mũi tên).

Từ Ngõ 15 Ngọc Hồi ra, ô tô được phép đi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại điểm mở mới trong khu đô thị Pháp Vân.

Trên đường Đỗ Mười (Vành đai 3 dưới thấp), xe khách từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ về đây thay vì phải đi vòng vào nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi, từ quý I năm nay được rẽ trái ở điểm mở mới để vào thẳng bến xe Nước Ngầm.

Việc xe ô tô từ đường Ngọc Hồi được rẽ vào ngõ 15 ra cao tốc Bắc Nam, cùng với việc điều tiết xe khách vào bến Nước Ngầm không đi vào nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi, đã góp phần giảm được 3 điểm ùn tắc tại khu vực cửa ngõ phía Nam trong giờ cao điểm.

Liên ngành Sở Xây dựng - Công an TP Hà Nội cho biết bằng các giải pháp cải tạo hạ tầng, tổ chức lại giao thông, trong quý I/2026 liên ngành đã xử lý được 17 điểm ùn tắc giao thông trên tổng số 51 điểm ùn tắc đang tồn tại trên địa bàn thành phố. Trong 17 điểm ùn tắc vừa được xử lý có các tuyến đường, nút giao như nút giao Quốc lộ 2 - đường dẫn cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt, nút giao Pháp Vân - Bến xe Nước Ngầm - ngõ 15 Ngọc Hồi, khu vực Giải Phóng - Ngọc Hồi, đường Ngọc Hồi - Ngõ 15 Ngọc Hồi…