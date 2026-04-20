Ô tô Mercedes S63 bị bỏ quên 10 năm trên vỉa hè Hà Nội là tang vật vụ án

Ngày 20/4, đại diện Công an phường Yên Hoà (Hà Nội) thông tin về chiếc xe Mercedes S63 đỗ trên vỉa hè đường Hoàng Minh Giám suốt 10 năm.

Theo đại diện Công an phường Yên Hoà, qua xác minh, công an phường xác định chiếc xe là tang vật trong một vụ án do Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý. Chiếc xe sẽ được cẩu đi để phục vụ công tác điều tra.

Chiếc ô tô Mercedes-AMG S63 bị "bỏ rơi" trên vỉa hè đường Hoàng Minh Giám.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh chiếc Mercedes-AMG S63 bị "bỏ rơi" trên vỉa hè trong suốt gần 10 năm.

Người dân tại đây cho biết sau nhiều năm phơi mưa nắng, chiếc xe vẫn gần như nguyên trạng, không bị lấy mất gương, cũng không có dấu hiệu bị xâm phạm hay di dời.

Nhiều bụi bẩn bám trên xe.

Nhiều người quanh đây rất tò mò, không biết chủ nhân chiếc xe là ai mà có thể để tài sản giá trị lớn ngoài trời suốt gần chục năm như vậy.

Năm 2025, khi khu phố lát lại vỉa hè, công nhân đã dùng cẩu di chuyển xe sang một bên để thi công, sau đó lại đưa xe về đúng vị trí cũ, các bánh xe được kê cẩn thận.