Thủ tướng Lê Minh Hưng ký quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ với 2 tướng Quân đội

Cụ thể, tại Quyết định số 698/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/5/2026.

Tại Quyết định số 699/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2026.

Trung tướng Phạm Đức Duyên được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Quân khu 2 vào tháng 5/2021. Trước đó ông giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, Văn phòng Quân ủy Trung ương. Trước nữa, ông là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Còn Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vào tháng 5/2021. Trước đó ông giữ chức Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng.