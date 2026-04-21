Iran sẽ tung ra 'quân bài mới', không đàm phán do sức ép

Vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra tại Pakistan. Ảnh: Anadolu

Theo báo Jerusalem Post, trong một bài đăng trên mạng xã hội X sáng nay (21/4), ông Ghalibaf, nhà đàm phán chủ chốt của Iran tuyên bố: "Bằng cách áp đặt lệnh bao vây và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách biến bàn đàm phán trong trí tưởng tượng của ông ta thành bàn đầu hàng hoặc để biện minh cho việc tái khởi động các hành động quân sự".

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran phát đi những tín hiệu trái chiều xung quanh vòng đàm phán thứ 2 được đề xuất tại Islamabad, Pakistan. Một quan chức cấp cao của Pakistan cho biết đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra vào ngày 22/4 hoặc 23/4.

Mỹ hiện vẫn duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu ra - vào các cảng của Iran. Tehran cáo buộc lệnh phong tỏa này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra giữa hai nước.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại vào tối muộn 20/4, ông Trump nói việc ngừng bắn với Iran sẽ kết thúc vào tối 22/4 theo giờ Washington và có nhiều khả năng ông sẽ không gia hạn nếu Washington và Tehran không đạt được một thỏa thuận trước thời điểm đó.

Người đứng đầu nước Mỹ cũng khẳng định Iran sẽ tham gia đàm phán dù Bộ Ngoại giao nước này trước đó đã tuyên bố rằng Tehran sẽ không cử đại diện tham gia. Theo một số nguồn tin, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và các quan chức cấp cao của Mỹ ngày 21/4 sẽ khởi hành đến Pakistan để chuẩn bị cho vòng đàm phán tiềm năng thứ 2.