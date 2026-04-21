Ông Donald Trump liên tục thay đổi thái độ, Iran quyết "không ngồi vào bàn đàm phán"

Ông Donald Trump tuyên bố mình không vội vã kết thúc xung đột, nhưng đồng thời cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng các cuộc đàm phán tiếp theo với Tehran sẽ sớm diễn ra tại Pakistan.

Trên mạng xã hội, tổng thống Mỹ liên tục nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bảo đảm Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân.

Ông Donald Trump cho biết Mỹ sẽ thu dọn cái mà ông gọi là "đống tro tàn" còn sót lại sau các vụ ném bom cơ sở hạt nhân của Iran vào năm ngoái.

Đồng thời, Tổng thống Mỹ khẳng định thỏa thuận mới đang được thực hiện sẽ "tốt hơn nhiều" so với thỏa thuận thời người tiền nhiệm Barack Obama, mà ông đã hủy bỏ trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

Tổng thống Mỹ coi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz không chỉ là một thắng lợi quân sự mà còn là một thành công về kinh tế.

Ông Donald Trump tuyên bố chiến dịch này đang khiến Iran tiêu tốn hàng trăm triệu USD mỗi ngày, đồng thời tiết lộ rằng các hành động của Iran đang "buộc hàng trăm con tàu" phải chuyển hướng tới các cảng dầu của Mỹ tại Texas, Louisiana và Alaska, làm thay đổi dòng chảy dầu thô toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn 14 ngày sẽ hết hạn vào ngày 22-4, ông Donald Trump đã thay đổi thái độ liên tục trong các cuộc phỏng vấn qua điện thoại và các bài đăng trên mạng xã hội.

Khi thì ông tỏ ra lạc quan một cách chừng mực rằng một thỏa thuận có thể sớm đạt được, lúc lại cảnh báo rằng "rất nhiều bom" sẽ "bắt đầu phát nổ" nếu không có thỏa thuận nào trước thời hạn chót của lệnh ngừng bắn.

Ông Donald Trump cho biết vẫn dự định cử đội ngũ đàm phán của mình, do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, tới thủ đô Islamabad - Pakistan để thực hiện vòng đàm phán thứ hai.

Tuy nhiên, phía Iran khẳng định sẽ không tham gia cho đến khi tổng thống Mỹ rút bớt các yêu cầu.

Sau một thỏa thuận ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel, người dân băng qua cây cầu bị phá hủy trở về làng của mình, tại làng Tayr Felsay, miền Nam Lebanon, ngày 19-4. Ảnh: AP

Trưởng đoàn đàm phán kiêm Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammed Bagher Qalibaf, cáo buộc Mỹ muốn Iran phải đầu hàng. Ngược lại, ông cho biết Iran đã và đang chuẩn bị "tung ra những quân bài mới trên thực địa".

"Chúng tôi sẽ không ngồi vào bàn đàm phán nếu bên kia vẫn giữ thái độ đe dọa" - ông Qalibaf viết trên mạng xã hội X vào sáng sớm 21-4.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông không cảm thấy áp lực phải chấm dứt chiến sự cho đến khi Iran đồng ý với các điều khoản của ông.

Ông Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social: "Tôi hoàn toàn không chịu áp lực nào hết. Mặc dù vậy, mọi thứ sẽ diễn ra khá nhanh thôi!"

Trong khi đó, các quan chức Pakistan vẫn tiến hành chuẩn bị cho vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran, dù thỏa thuận ngừng bắn mong manh này đã bị lung lay dữ dội vào cuối tuần qua do các cuộc xung đột tái diễn quanh eo biển Hormuz.

Chia sẻ với Bloomberg News, ông Donald Trump nói rằng "rất khó có khả năng" ông sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn.

Bên cạnh đó, trước những lo ngại về tác động của xung đột tại Iran đối với kinh tế toàn cầu, Tổng thống Donald Trump đã tìm cách trấn an các nhà đầu tư và người tiêu dùng Mỹ.

Ông Donald Trump cũng bày tỏ sự không đồng tình với dự báo của Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright về việc giá xăng sẽ duy trì ở mức cao. Chia sẻ với PBS, ông chủ Nhà Trắng khẳng định: "Tôi nghĩ giá xăng sẽ giảm mạnh nếu chiến sự kết thúc".