12 Đại tá và 1 Trung tá Công an được điều động, bổ nhiệm chức vụ mới

Buổi lễ đã tiến hành công bố các Quyết định của Giám đốc Công an TP Hải Phòng, cụ thể:

Đại tá Nguyễn Việt Anh, Trưởng Phòng Tham mưu đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Hậu cần; phân công, bố trí Đại tá Phạm Quốc Dũng, Trưởng Khoa nghiệp vụ cơ bản thuộc Học viện An ninh nhân dân đến nhận công tác tại Công an TP Hải Phòng, giữ chức vụ Trưởng Phòng Tham mưu; điều động Đại tá Phạm Quang Khánh, Trưởng Phòng An ninh điều tra đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh kinh tế;

Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng. Ảnh: CATP Hải Phòng

Điều động Đại tá Phạm Hữu Đoàn, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh điều tra; điều động Đại tá Vũ Đình Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý; điều động Đại tá Trần Anh Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động; điều động Đại tá Hoàng Tiến Nam,Trưởng Phòng Hậu cần đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông;

Điều động Đại tá Lê Minh Hoàn, Trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; điều động Đại tá Vũ Khắc Hội, Chánh Thanh tra Công an Thành phố đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến; điều động Đại tá Nguyễn Thái Điệp, Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Thanh tra Công an Thành phố; điều động Đại tá Hoàng Kim Thái, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; điều động Đại tá Vũ Xuân Bảo, Trưởng Phòng An ninh mạng đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; điều động và bổ nhiệm Trung tá Phạm Văn Dân, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh mạng.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 16/10/2026.

Buổi lễ cũng tiến hành công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an TP Hải Phòng chỉ định 13 cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, tham gia cấp uỷ, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ 13 Đảng uỷ phòng nghiệp vụ Công an Thành phố

Căn cứ quy định của Bộ Công an và để đáp ứng yêu cầu công tác, ngày 16/10/2026, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã ký Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan thi hành án hình sự và Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú Công an TP Hải Phòng đối với Đại tá Hoàng Kim Thái, Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, kể từ ngày 16/10/2026.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Bình chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ trưởng các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố, đồng thời nhấn mạnh, công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an Thành phố, vừa mang tính công khai, dân chủ, vừa căn cứ vào năng lực, sở trường hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng và đề nghị các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm và chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Trưởng các phòng nghiệp vụ khẩn trương bàn giao, tiếp nhận công việc một cách nhanh nhất, tập trung cùng cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị theo hướng thay đổi tư duy, chuyển đổi trạng thái làm việc, chú trọng phương châm “6 rõ” trong đó rõ kết quả, sản phẩm, tạo nên sự thay đổi đột phá trong các mặt công tác của Công an Thành phố trong thời gian tới.