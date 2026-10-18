Trình Quốc hội xem xét thí điểm cơ chế thu hồi tài sản không qua kết tội

Ngày 18/10, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 2, xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến xây dựng pháp luật, thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm và đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Trong buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Tiếp đó, Quốc hội nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Tờ trình dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sáng 17/10. Ảnh: Media Quốc hội

Quốc hội cũng nghe Báo cáo ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đối với nội dung dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra dự án Nghị quyết về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Một nội dung đáng chú ý khác là Quốc hội nghe Tờ trình tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe; đồng thời nghe Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc kết thúc thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường này.

Sau phiên họp toàn thể, Quốc hội thảo luận tại Tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Các đại biểu đồng thời thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 và việc tổng kết thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Trong buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Tổ về các nội dung trên.