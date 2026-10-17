Tạm giữ hình sự đối tượng đánh nam sinh 16 tuổi ở Hải Phòng dẫn đến tử vong

Tối 16/10, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Phúc Bảo (SN 2010, ở phường Nguyễn Đại Năng) để điều tra, làm rõ vụ việc xô xát, đánh nhau dẫn đến một nam sinh 16 tuổi tử vong, xảy ra hai ngày trước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 14/10, Công an phường Nam Đồng (Hải Phòng) tiếp nhận thông tin về vụ việc mâu thuẫn, xô xát đánh nhau giữa nhóm học sinh lớp 11 Trung tâm GDTX Kinh Môn (đang theo học nghề tại Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1) và nhóm học sinh lớp 11 Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1.

Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1, phân hiệu phường Nam Đồng, TP Hải Phòng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đến hiện trường xác định, nam sinh N.C.H (SN 2010, ở xã Hà Đông) là học sinh lớp 11 Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1 (cơ sở 2, phố Tân Lập, phường Nam Đồng) bị thương tích nặng ở vùng đầu.

Lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường, gia đình đưa nam sinh 16 tuổi lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Tuy nhiên, nam sinh này đã tử vong tối 15/10.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định, Đỗ Phúc Bảo (SN 2010, ở phường Nguyễn Đại Năng), học sinh lớp 11 Trung tâm GDTX Kinh Môn là người đánh, gây thương tích cho nam sinh N.C.H.