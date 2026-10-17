Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung được giao thêm trọng trách

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang đã ký Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 16/10/2026 về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Mianma-Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11).

Quyết định nêu rõ, thành lập Ban Tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV 12 và Hội nghị Cấp cao ACMECS 11 năm 2026 (gọi tắt là Ban Tổ chức) để chuẩn bị và tổ chức hội nghị và các hoạt động liên quan của hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Đ.X

Trưởng Ban Tổ chức là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Các Phó Trưởng Ban gồm: Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng (Phó Trưởng Ban thường trực) và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong.

Các thành viên Ban tổ chức là đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Căn cứ tình hình thực tế và xét yêu cầu, tính chất công việc, Trưởng Ban Tổ chức xem xét quyết định việc bổ sung, điều chỉnh thành viên Ban Tổ chức trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan liên quan.

Trưởng Ban Tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng ban và các thành viên thực hiện các nhiệm vụ; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức và Quyết định thành lập Bộ phận thường trực của Ban Tổ chức và các Tiểu ban; chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức các Hội nghị cấp cao nêu trên theo đúng Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban Tổ chức gồm Bộ phận thường trực và 5 Tiểu ban:

1. Tiểu ban An ninh - Y tế;

2. Tiểu ban Vật chất - Hậu cần;

3. Tiểu ban Nội dung;

4. Tiểu ban Lễ tân;

5. Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hoá.

Bộ phận thường trực của Ban Tổ chức đặt tại Bộ Ngoại giao.

Tại một lĩnh vực khác, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1998/QĐ-TTg ngày 16/10/2026 về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư (Hội Đồng).

Theo Quyết định này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh làm Chủ tịch Hội đồng.

2 Phó Chủ tịch Hội đồng là: TS. Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ; TS. Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ.

Ngoải ra Hội đồng còn có 12 thành viên khác.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng.

Liên quan đến công tác nhân sự, vào ngày 16/10, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trao quyết định, chúc mừng các 2 cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Bộ Tài chính

Tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính Nguyễn Xuân Trường đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

Quyết định số 2959/QĐ-BTC ngày 15/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Quyết định số 2968/QĐ-BTC ngày 15/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Lương Thuyết, Vụ trưởng Vụ Chính sách kiểm toán nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính.