2 siêu tàu chở dầu trúng thủy lôi; Iran đề xuất kế hoạch 7 ngày để mở lại eo biển Hormuz

Hình ảnh tàu chở dầu trúng thủy lôi ở eo biển Hormuz. Ảnh: RT.

Theo thông tin từ RT, hai siêu tàu chở dầu đã trúng thủy lôi và bốc cháy ở eo biển Hormuz hôm thứ Bảy 17/10. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin cả hai tàu đều chở khoảng hai triệu thùng dầu thô.

Các vụ việc này xảy ra trong bối cảnh làn sóng tấn công vào các tàu chở dầu và tàu chở hàng trong khu vực những tuần gần đây, khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn bế tắc và căng thẳng vẫn tiếp diễn.

Theo thông tin ban đầu, một tàu chở dầu đã bị trúng thủy lôi vào sáng thứ Bảy. Tàu thứ hai bị tê liệt khi vụ nổ do thủy lôi gây ra trong phòng máy, theo Văn phòng Quan hệ Công chúng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết.

Theo thông báo, cả hai tàu chở dầu đều đã tắt hệ thống định vị và radar trước khi cố gắng đi qua eo biển Hormuz theo các tuyến đường mà Tehran cho phép.

Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một tàu container bị chìm ở tuyến đường thủy quan trọng này sau khi Tehran mô tả là do trúng thủy lôi. Toàn bộ 21 thành viên thủy thủ đoàn đều thoát nạn.

Iran yêu cầu tất cả các tàu sử dụng eo biển Hormuz phải xin phép trước từ cơ quan hàng hải mới thành lập của nước này, được thành lập vào tháng 5 để chính thức hóa quyền kiểm soát đối với tuyến đường thủy này.

Mỹ cũng đã tấn công các tàu vận tải thương mại như một phần của cuộc phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, được áp đặt vào tháng 7 sau khi các cuộc đàm phán với Iran đổ vỡ.

Tuần trước, lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa tàu chở hàng Ocean Molica mang cờ Panama ở Vịnh Oman sau khi cáo buộc tàu này cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa. Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ đã phá hủy 10 tàu chở dầu được cho là có liên hệ với IRGC kể từ tháng 7.

Giao tranh đã gây gián đoạn nghiêm trọng việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, nơi từng đảm nhiệm khoảng một phần tư lượng dầu và khí hóa lỏng (LNG) vận chuyển bằng đường biển toàn cầu trước chiến tranh. Sự gián đoạn này đã góp phần làm tăng giá năng lượng trên toàn thế giới. Giá dầu Brent chốt ở mức 109,86 USD/thùng vào thứ Sáu, tăng 3,7% và đạt mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng Năm.

Kế hoạch 7 ngày mở eo biển Hormuz

Trong khi đó, hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết, Iran sẵn sàng khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng.

Phát biểu trước Hội đồng Ngoại trưởng lần thứ 52 của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tại Baghdad ngày 17 tháng 10, Araqchi cho biết Iran đã truyền đạt một kế hoạch cụ thể kéo dài bảy ngày thông qua Qatar.

Ông Araqchi lưu ý, Iran vẫn cam kết đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. "Cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2026, eo biển vẫn mở cửa. Tình trạng bất ổn và gián đoạn hàng hải kể từ đó là kết quả trực tiếp của các hành động gây hấn của Mỹ và chế độ Israel, cũng như lệnh phong tỏa và các biện pháp cưỡng chế do Mỹ áp đặt" - ông nói.

"An ninh không thể được khôi phục bằng cách tiếp tục những hành động tương tự. Không thể ném bom một quốc gia, đe dọa tiêu diệt quốc gia đó và áp đặt lệnh phong tỏa, rồi lại mong muốn an ninh hàng hải trở lại bình thường".

Ngoại trưởng Iran cho biết, thông qua Qatar, Iran đã truyền đạt một kế hoạch cụ thể trong 7 ngày: "Nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng, eo biển có thể được mở lại và hoạt động hàng hải bình thường được khôi phục trong vòng 7 ngày. Giờ đây, sự lựa chọn thuộc về Mỹ" - ông nói.