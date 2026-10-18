Giẫm đạp kinh hoàng tại lễ hội ở Ấn Độ, 17 người thiệt mạng

Durga Puja là một lễ hội Hindu kéo dài nhiều ngày được tổ chức hàng năm tại bang Tây Bengal, thu hút đông đảo người dân đến các công trình được xây dựng tạm được gọi là pandal – nơi đặt các bức tượng nữ thần Durga.

Sự cố diễn ra tại cổng ra khu vực Girish Park, mưa lớn bất ngờ khiến đám đông cùng lúc tìm cách thoát ra ngoài trong cùng 1 thời điểm. Tình trạng quá tải đã dẫn đến hỗn loạn và đám đông giẫm đạp lên nhau.

(Ảnh minh họa: Star).

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, sẽ hỗ trợ 200.000 rupee tương đương hơn 2.100 USD cho gia đình các nạn nhân và 50.000 rupee cho mỗi người bị thương.