Đại tá Trần Văn Quang được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Công an Hà Nội, biệt phái đến công tác tại Ban Tổ chức Trung ương

Sáng 29/9, Công an TP Hà Nội công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đồng thời biệt phái công tác tại Ban Tổ chức Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chủ trì lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Công an TP Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố, đồng thời biệt phái ông đến công tác tại Ban Tổ chức Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Trần Văn Quang. Ảnh: CAHN.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng Đại tá Trần Văn Quang, đồng thời ghi nhận quá trình gần 27 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân và hơn 6 năm công tác tại Công an TP Hà Nội.

Theo Giám đốc Công an thành phố, trên các cương vị công tác, Đại tá Trần Văn Quang luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy nghiên cứu sâu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ông đã tham mưu hiệu quả nhiều chủ trương lớn về xây dựng lực lượng, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội chúc mừng Đại tá Trần Văn Quang. Ảnh: CAHN.

Giao nhiệm vụ cho tân Phó Giám đốc Công an thành phố, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Đại tá Trần Văn Quang tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sự liêm chính, công tâm; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, vận dụng kinh nghiệm thực tiễn để tham mưu chiến lược về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Ban Tổ chức Trung ương.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng đề nghị Đại tá Trần Văn Quang duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Văn Quang cảm ơn sự quan tâm, đào tạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố cùng sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô trong thời gian qua. Ông khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, phong cách người chiến sĩ Công an Thủ đô, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.