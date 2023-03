1 nhân viên F88 tại TP Thủ Đức dương tính với ma tuý

Đến ngày 7-3, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng Bộ Công an, Công an TP Thủ Đức và các quận, huyện điều tra làm rõ các dấu hiệu sai phạm tại Công ty F88.

Riêng tại TP Thủ Đức, Công an đã khám xét tổng cộng 16 chi nhánh của công ty F88 ở các phường Linh Xuân, Linh Trung, Linh Đông, Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Tăng Nhơn Phú B, Bình Chiểu, Long Thạnh Mỹ, Phước Long A, Bình Trưng Đông…

Công an khám xét một chi nhánh F88 ở TP Thủ Đức. Ảnh: N.TÂN

Công an cũng thu giữ nhiều tài liệu về phục vụ điều tra, đưa nhiều người về trụ sở làm việc.

Trong đó, qua kiểm tra các chất ma tuý, một nhân viên của chi nhánh F88 tại phường Linh Xuân có kết quả dương tính.

Công an ập vào khám xét trụ sở F88 tại quận Gò Vấp. Ảnh: BẢO NGỌC

Trước đó, vào sáng 6-3, lực lượng công an đã tiến hành ập vào trụ sở của Công ty CP Kinh Doanh F88 nằm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp.

Sau đó công an tiến hành phong toả nghiêm ngặt và khám xét bên trong. Việc khám xét này để điều tra các hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản.

Tiếp đó, trong chiều cùng ngày, toàn bộ chi nhánh của F88 tại TP.HCM cũng bị công an khám xét.

Nguồn: https://plo.vn/1-nhan-vien-f88-tai-tp-thu-duc-duong-tinh-voi-ma-tuy-post722761.htmlNguồn: https://plo.vn/1-nhan-vien-f88-tai-tp-thu-duc-duong-tinh-voi-ma-tuy-post722761.html