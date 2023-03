Công an TP.HCM thông tin vụ khám xét F88 ở Gò Vấp

Đến trưa ngày 6-3, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp và Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) phong tỏa tòa nhà trên đường Nguyễn Oanh (phường 17, quận Gò Vấp) để thực hiện việc khám xét.

Công an ập vào chi nhánh Công ty F88 ở quận Gò Vấp để khám xét, phục vụ công tác điều tra. Ảnh: B NGỌC

Theo Công an TP.HCM, việc khám xét được thực hiện tại chi nhánh Công ty CP Kinh doanh F88 để phục vụ công tác điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản.

Vào sáng cùng ngày, lực lượng đã có mặt bên ngoài khu vực tòa nhà của chi nhánh công ty, phong tỏa, bảo vệ an ninh trật tự khu vực trên, điều hòa giao thông tránh ùn tắc, giải tỏa đám đông hiếu kỳ tập trung bên ngoài ảnh hưởng đến lưu thông của người dân.

Các lực lượng chức năng phối hợp tiến vào tòa nhà để thực hiện việc khám xét.

Bên ngoài, công an cũng phong tỏa khu vực. Ảnh: NT

Theo đó, trụ sở Công ty F88 đặt tại 2 tầng của tòa nhà trên, có sức chứa hàng trăm nhân viên; công ty này thuê tòa nhà này để hoạt động kinh doanh từ đầu năm 2022.

Công ty F88 có trụ sở chính trên đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), hoạt động trong lĩnh vực cho vay, cầm cố tài sản.

Đến trưa cùng ngày, việc khám xét vẫn đang tiếp tục được triển khai. Ảnh: CA

Thời gian vừa qua, Công an TP.HCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự liên tiếp triệt phá các đường dây tổ chức, núp bóng dưới hình thức các công ty để thực hiện các hành chiếm đoạt tài sản, khủng bố, đòi nợ thuê gây nhức nhối.

Trước đó, hàng chục người của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset và Chi nhánh Công ty Luật TNHH Power Law bị Công an TPHCM tạm giữ để điều tra.

Phương thức hoạt động của các nhóm này dưới vỏ bọc công ty kinh doanh tài chính, văn phòng luật sư, tuyển dụng hàng trăm nhân viên để đòi nợ theo hợp đồng đã ký với các đối tác bằng các thủ đoạn liên tục gọi điện, nhắn tin quấy rối, khủng bố...

