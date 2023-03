Ảnh: Công an khám xét hàng loạt chi nhánh F88 tại TP.HCM

Chiều 6/3, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng và Bộ Công an khám xét trụ sở Công ty CP kinh doanh F88 trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp. Theo Công an TP.HCM, việc khám xét được thực hiện tại chi nhánh Công ty CP Kinh doanh F88 để phục vụ công tác điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản (ảnh: PLO)

Ngoài khám xét trụ sở Công ty CP kinh doanh F88 trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp), hàng loạt địa điểm, chi nhánh của công ty này trên địa bàn TP cũng bị công an khám xét.

Công an có mặt tại chi nhánh F88 trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú). Theo người dân địa phương, công an có mặt tại chi nhánh này từ trưa 6/3.

Tại trụ sở chi nhánh F88 trên đường Văn Cao giao với Nguyễn Sơn (quận Tân Phú), công an cũng có mặt.

Công an có mặt trước chi nhánh F88 trên đường Âu Cơ – Phạm Văn Sáng (Tân Phú).

Chi nhánh F88 trên đường Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức) chiều 6/3. Theo tìm hiểu của PV, Công ty F88 có trên 80 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở 23 quận, huyện của TP.HCM. Các chi nhánh này chủ yếu tập trung tại các quận/huyện như TP Thủ Đức, Tân Bình, Bình Tân, Bình Thạnh... với trung bình từ 5 đến 7 địa điểm. Hoạt động trong lĩnh vực tài chính cho vay, cầm đồ...

Chi nhánh F88 trên đường Lê Văn Việt (TP Thủ Đức) có đông lực lượng chức năng phía trước.

Công an làm việc bên trong chi nhánh F88 trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12).

Chi nhánh F88 trên đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú). Đến gần tối 6/3, tại nhiều địa điểm kinh doanh của F88 vẫn có rất đông lực lượng công an thực hiện việc khám xét bên trong.

