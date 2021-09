Công an Bạc Liêu khẳng định không bao che, dung túng vụ Công ty Đông Anh và F88

Thứ Năm, ngày 23/09/2021 16:49 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Bạc Liêu khẳng định không có việc bao che, dung túng cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, trong đó có vụ án, vụ việc xảy ra tại Chi nhánh Công ty F88 và Công ty Đông Anh ở TP Bạc Liêu

Ngày 23-9, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Công an tỉnh Bạc Liêu vừa báo cáo UBND tỉnh kết quả điều tra, xác minh vụ án, vụ việc liên quan phòng chống dịch Covid-19 xảy ra tại Chi nhánh Công ty F88 và Công ty Mỹ phẩm Đông Anh (cùng ở phường 7, TP Bạc Liêu), để phục vụ cung cấp thông tin cho báo chí.

Chi nhánh Công ty F88 - nơi phát sinh ổ dịch Covid-19

Theo Công an tỉnh Bạc Liêu, ngày 25-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn nơi đông người" xảy ra tại Chi nhánh Công ty F88, theo Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 27-8, Công an TP Bạc Liêu khám xét tại trụ sở chi nhánh và chỗ ở của những người có liên quan để thu giữ vật chứng, tài liệu. Đến nay, chuỗi lây nhiễm này đã xác định 145 F0, 501 F1, 754 F2.

Đối với trường hợp Công ty Mỹ phẩm Đông Anh, ngày 13-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu đã có quyết định phân công phó thủ trưởng, điều tra viên thụ lý xác minh nguồn tin về tội phạm "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" và "Vi phạm quy định về an toàn nơi đông người", theo Điều 240 và 295 Bộ luật Hình sự.

"Tâm thư" được cho là của bà Như đăng trên Facebook cá nhân. Ảnh chụp từ Facebook

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm của bà Nguyễn Huỳnh Như, Giám đốc Công ty Mỹ phẩm Đông Anh, đến thời điểm này, công an đã xác định có 7 F0, 31 F1 và 68 F2 đang điều trị, cách ly.

Cũng theo Công an tỉnh Bạc Liêu, đến nay vẫn chưa kết thúc điều tra vụ Chi nhánh Công ty F88, đồng thời chưa có kết quả xác minh vụ Công ty Đông Anh là do một số nguyên nhân khách quan ảnh hưởng tới tiến độ điều tra.

Cụ thể, vụ việc xảy ra tại Chi nhánh Công ty F88 có nhiều người liên quan vẫn đang điều trị bệnh Covid-19. Theo quy định, điều tra viên không được phép làm việc trực tiếp với người liên quan, mà chỉ làm việc gián tiếp qua phương tiện liên lạc nên khó thu thập, đánh giá chứng cứ.

Ngoài ra, tội phạm tại Điều 295 Bộ luật Hình sự phải làm rõ các yếu tố tổn hại sức khoẻ, thiệt hại về tài sản… Hiện nay, các hoạt động cứu chữa người bị nhiễm bệnh và hoạt động phòng chống dịch vẫn đang tiếp diễn nên chưa thể thống kê, xác định đầy đủ các chi phí, thiệt hại.

"Công an tỉnh Bạc Liêu khẳng định không có việc bao che, dung túng cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, trong đó có vụ án, vụ việc xảy ra tại Chi nhánh Công ty F88 TP Bạc Liêu và Công ty Đông Anh"- văn bản do đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, ký, khẳng định.

Như đã thông đã thông tin, bà Nguyễn Huỳnh Như - Giám đốc Công ty Mỹ phẩm Đông Anh - mắc Covid-19 và lây lan cho nhiều người, trong đó có 4 nhân viên của bà.

Vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm vì bà Như không chỉ là nữ doanh nhân trẻ sở hữu một thương hiệu mỹ phẩm khá nổi tiếng, mà còn là con của một cán bộ cấp phó phòng công tác tại công an tỉnh Bạc Liêu.

Chiều 22-9, ông Phạm Văn Thiều – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu – tiếp tục ký văn bản chỉ đạo Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý vụ việc liên quan đến bà Nguyễn Huỳnh Như, để kịp thời thông tin đến báo chí. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị công an tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30-9.

2 ca dương tính trong khu cách ly Bệnh xá Công an tỉnh Bạc Liêu Sáng 23-9, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu, trong 24 giờ (từ 6 giờ ngày 22-9 đến 6 giờ ngày 23-9), trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu phát hiện 2 trường hợp mới dương tính với SASR-CoV-2. Cả 2 trường này là F1 của ca nhiễm Covid-19 có mã số BN 667971, liên quan đến ổ dịch tại Trung tâm Y tế huyện Hoà Bình, được phát hiện và đưa vào cách ly tại Bệnh xá Công an tỉnh Bạc Liêu vào ngày 17-9 vừa qua. Qua truy vết đến hiện tại chưa ghi nhận F1, do các trường hợp trên đã cách ly tập trung theo quy định ngay từ đầu. Nhận định ít có khả năng lây lan ra cộng đồng. Bệnh xá Công an tỉnh Bạc Liêu cũng là nơi bà Nguyễn Huỳnh Như đến tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 vào sáng 6-9 và 2 ngày sau đó thì bị phát hiện dương tính với SASR-CoV-2.

