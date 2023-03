Lý do Công an TP.HCM khám xét toàn bộ chi nhánh F88

Hơn 3 triệu nạn nhân của đòi nợ kiểu khủng bố Gần đây, Bộ Công an, Công an TP.HCM và các tỉnh, thành liên tục triệt phá các tổ chức tội phạm hoạt động núp bóng công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý nhưng thu hồi nợ theo kiểu khủng bố xã hội đen. Cụ thể, ngày 14-2, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP.HCM khám xét khẩn cấp trụ sở của Công ty Luật TNHH Pháp Việt tại tòa nhà T&T Dancesport, đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM. Công an triệu tập làm việc 133 người có liên quan, phát hiện có nhiều dữ liệu điện tử, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc đòi nợ kiểu khủng bố và cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, hồi tháng 11 và 12-2022, Công an TP.HCM cũng triệt phá ổ nhóm núp bóng Công ty Luật TNHH Power Law, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset. Nhiều người bị khởi tố, tạm giữ để điều tra. Theo công an, phương thức hoạt động của các nhóm này dưới vỏ bọc công ty kinh doanh tài chính, văn phòng luật sư… tuy nhiên không hoạt động tín dụng đen. Các công ty này được xác định tuyển dụng hàng trăm nhân viên để đòi nợ theo hợp đồng đã ký với các đối tác bằng các thủ đoạn liên tục gọi điện thoại, nhắn tin quấy rối, khủng bố... trên không gian mạng. Không chỉ người vay tiền mà người thân, bạn bè và đồng nghiệp của họ cũng bị cắt ghép ảnh với nội dung xấu, sai sự thật đăng lên bêu riếu. Hơn 3 triệu người trên khắp cả nước được xác định đã trở thành nạn nhân của việc đòi nợ kiểu khủng bố này.