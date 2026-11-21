Đáng nói, người bố ngồi bên cạnh hướng dẫn, còn người mẹ ngồi sau quay livestream, hào hứng khen con lái xe giỏi.

Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông mà còn bộc lộ thái độ đáng phê phán. Sự an toàn của cộng đồng, của chính đứa trẻ và những người xung quanh đã bị đặt sau nhu cầu thể hiện bản thân và tâm lý muốn được chú ý trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, người điều khiển ô tô (dù là trẻ vị thành niên) sẽ bị lập biên bản, đối diện mức phạt từ 18-20 triệu đồng. Đặc biệt, chủ phương tiện là tổ chức (doanh nghiệp) có thể bị phạt từ 56-60 triệu đồng vì hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện. Tổng mức phạt dự kiến lên tới 77 triệu đồng, cùng với việc tạm giữ phương tiện.

Khi vụ việc trên vẫn chưa hết "nóng" thì mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện thêm 1 đoạn clip gây tranh cãi khác. Qua clip, một cô gái ngồi ghế phụ "khoe" cảnh người chồng đang lái xe. Tuy nhiên, cộng đồng mạng nhanh chóng "soi" ra, người chồng không thắt dây an toàn, thậm chí người này còn đang chăm chú sử dụng điện thoại khi điều khiển xe.

Sự việc ngay lập tức khiến cộng đồng mạng lần nữa "dậy sóng" bởi ý thức tham gia giao thông của cặp đôi này.

Hình ảnh người con lái xe khi chưa có bằng và Công an Hải Phòng tiến hành xử phạt vi phạm. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Không thể lấy sự thiếu hiểu biết làm lý do biện minh cho hành vi nguy hiểm

Luật sư Đặng Văn Cường cho hay, hiện tượng một số người vô tư quay video, livestream hoặc đăng tải những hành vi vi phạm pháp luật lên mạng xã hội có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Có người thực sự thiếu hiểu biết pháp luật, không nhận thức được hành vi của mình là vi phạm. Có người biết quy định nhưng chủ quan, cho rằng vi phạm một chút cũng không sao, sẽ không bị phát hiện hoặc xử lý. Cũng có trường hợp cố tình thực hiện hành vi để gây chú ý, tạo nội dung thu hút lượt xem, lượt tương tác, thậm chí coi việc vượt qua các giới hạn pháp luật như một cách thể hiện sự khác biệt.

Tuy nhiên, dù xuất phát từ nguyên nhân nào thì việc coi nhẹ các quy định bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt là hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, vẫn là điều không thể chấp nhận.

Theo luật sư Cường, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 đã quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm. Trong đó, Điều 9 nghiêm cấm điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ khi không có giấy phép lái xe theo quy định; dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện đang di chuyển; giao xe cơ giới cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông đường bộ.

Đây đều là những hành vi có nguy cơ trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người tham gia giao thông. Những hành vi này sẽ bị xử lý thích đáng, tùy vào tính chất, mức độ vi phạm.

Đừng nghĩ rằng không có cảnh sát giao thông, có thể tùy tiện vi phạm

Một vấn đề đáng quan tâm là nhiều người dường như chỉ sợ bị xử phạt khi có lực lượng chức năng kiểm tra, mà chưa hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật.

Đây là cách ứng xử rất đáng phê phán. Pháp luật về trật tự, an toàn giao thông không chỉ nhằm duy trì trật tự quản lý nhà nước, mà trước hết nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của mỗi người.

Một người lái xe không thắt dây an toàn có thể tự đặt mình vào nguy hiểm; một người vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại có thể gây nguy hiểm cho cả gia đình và những người đang lưu thông trên đường. Một phụ huynh giao xe cho con chưa đủ điều kiện điều khiển không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đặt con mình trước nguy cơ phải đối diện với hậu quả pháp lý và những tổn thất không thể khắc phục nếu xảy ra tai nạn. Không ai có quyền lấy sự chủ quan của mình để đánh đổi an toàn của người khác.

Vô tư khoe hành vi vi phạm lên mạng sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Tạo bằng AI

Hậu quả không dừng lại ở tiền phạt

Cần cảnh báo rằng, trong một số trường hợp, hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự.

Điều 264 Bộ luật Hình sự quy định về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Người giao xe phải biết rõ người được giao không có giấy phép lái xe hoặc không đủ điều kiện theo quy định mà vẫn giao phương tiện, đồng thời hành vi đó gây thiệt hại cho người khác thuộc những trường hợp luật định, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, không thể cho rằng giao xe cho con hoặc người thân chỉ là chuyện trong gia đình. Khi phương tiện được đưa ra tham gia giao thông công cộng, người giao xe phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Nếu hậu quả xảy ra, người giao xe và người trực tiếp điều khiển đều có thể phải đối diện với những hậu quả pháp lý rất nghiêm trọng.

Mạng xã hội không phải nơi để hợp thức hóa hay cổ vũ hành vi vi phạm

Mạng xã hội có khả năng lan truyền thông tin rất nhanh, nhưng cũng có thể tạo ra tâm lý đám đông và thúc đẩy hành vi bắt chước. Một đoạn video ghi lại cảnh lái xe khi chưa có giấy phép, điều khiển xe bằng một tay, vừa lái xe vừa dùng điện thoại, không thắt dây an toàn hoặc phóng nhanh, vượt ẩu nếu được đăng tải với lời lẽ cổ vũ, tán thưởng có thể khiến người xem, nhất là thanh thiếu niên, hiểu sai về chuẩn mực hành vi.

Người dùng mạng xã hội có quyền phản ánh những hiện tượng tiêu cực, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, nhưng không nên đăng tải nội dung nhằm khuyến khích người khác thực hiện hành vi nguy hiểm.

Khi phát hiện clip có dấu hiệu vi phạm, người dân có thể lưu giữ thông tin, phản ánh đến cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý; không nên tự ý suy diễn, công kích, xúc phạm hoặc phát tán thông tin cá nhân không cần thiết.

Luật sư Cường nhận định, tôn trọng pháp luật là biểu hiện của văn hóa, bản lĩnh và trách nhiệm. Đừng biến hành vi vi phạm thành nội dung để khoe khoang, bởi một phút được chú ý trên mạng xã hội có thể phải trả giá bằng những hậu quả rất dài lâu ngoài đời thực.