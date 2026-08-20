Vị tướng Iran sừng sỏ tung cảnh báo ớn lạnh tới Mỹ, dọa tung đòn hủy diệt mạnh hơn

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Mohsen Mohebbi. Ảnh Mehrnews

Tướng Mohebbi cho biết đầu đạn được sử dụng trên các tên lửa của Iran hiện có sức hủy diệt lớn hơn nhiều so với những loại từng được sử dụng trong các cuộc chiến trước đây. Nếu một cuộc xung đột mới xảy ra, vũ khí mà Iran sử dụng sẽ “hoàn toàn khác biệt” trên mọi phương diện.

Trước đó, người phát ngôn IRGC cũng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington đang tiến hành các cuộc đàm phán hậu trường với các quan chức IRGC.

“Những ảo tưởng trong đầu ông Trump sẽ không giúp ích gì cho ông trên chiến trường”, tướng Mohebbi nói, đồng thời nhấn mạnh rằng theo quan điểm của Iran, lựa chọn thực tế duy nhất đối với Tổng thống Mỹ là chấp nhận thất bại và tuân thủ các điều kiện do Iran đặt ra.

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục ở mức cao, tuyên bố của IRGC cho thấy Tehran đang phát đi tín hiệu răn đe mạnh mẽ nhằm ngăn Washington phát động một chiến dịch quân sự mới.

Iran nhiều lần khẳng định khả năng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào bằng các đòn đánh quy mô lớn nhằm vào những mục tiêu mà nước này coi là lợi ích của Mỹ và đồng minh trong khu vực.

Phía Iran cũng cho rằng những kinh nghiệm từ cuộc xung đột trước đã giúp nước này điều chỉnh chiến thuật và nâng cao năng lực tên lửa.

Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì sức ép quân sự và chính trị đối với Tehran, khiến nguy cơ một vòng đối đầu mới chưa thể loại trừ. Nếu giao tranh tái diễn, các cơ sở năng lượng, căn cứ quân sự và hạ tầng chiến lược trong khu vực có thể trở thành những điểm nóng.

Một cuộc xung đột kéo dài cũng có nguy cơ tác động mạnh đến hoạt động vận chuyển dầu khí và thị trường năng lượng toàn cầu. Những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía vì thế đang làm gia tăng lo ngại rằng chỉ một tính toán sai lầm cũng có thể châm ngòi cho một cuộc đối đầu nghiêm trọng hơn.