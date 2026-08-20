Rộ tin Iran xem xét tấn công ở châu Âu, NATO hứa ‘bảo vệ mọi đồng minh’

Tờ Financial Times hôm nay (19/8) trích dẫn các nguồn tin thân cận chính quyền Tehran tiết lộ, Iran đã cân nhắc việc tập kích các mục tiêu quân sự Mỹ ở châu Âu nếu Tổng thống Donald Trump tăng cường xung đột.

NATO cam kết sẽ làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ tất cả các đồng minh.

Đáp lại, giới chức NATO khẳng định liên minh quân sự này “sẵn sàng giải quyết mọi mối đe dọa và sẽ luôn làm những gì cần thiết để bảo vệ tất cả các đồng minh”.

Một quan chức NATO nói với đài CNN: “Như đã chứng minh vào đầu năm nay, khi lực lượng phòng không của NATO đã đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo từ Iran hướng tới Thổ Nhĩ Kỳ trong 4 lần riêng rẽ, thế trận phòng thủ và răn đe của chúng tôi rất mạnh mẽ và hiệu quả”.

Theo NATO, hồi tháng 3 năm nay, Iran bắn 4 tên lửa đạn đạo về hướng Thổ Nhĩ Kỳ nhưng các hệ thống phòng thủ của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu này đã vô hiệu hóa chúng thành công. Vào thời điểm đó, Iran phủ nhận đã phóng tên lửa.

Thông tin về việc Iran xem xét nhắm mục tiêu trả đũa Mỹ ở châu Âu xuất hiện trong bối cảnh giới quan sát nhận định Tehran bắt đầu chuyển hướng chiến lược từ “phòng thủ” sang “chủ động tấn công” trong cuộc đối đầu với Washington.

Các quan chức Iran hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các thông tin do truyền thông phương Tây đăng tải.