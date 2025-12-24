Vận tải cơ Mỹ ồ ạt đưa binh sĩ, thiết bị đến vùng Caribe giữa căng thẳng với Venezuela

New York Times rạng sáng nay (24/12, giờ Hà Nội) cho biết, trong tuần vừa qua, Mỹ triển khai máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-17 thực hiện 16 chuyến bay từ các căn cứ quân sự ở các bang New Mexico, Illinois, Vermont, Florida, Arizona, Utah, Washington trên lãnh thổ Mỹ và từ Nhật Bản đến căn cứ ở lãnh thổ Puerto Rico.

Vận tải cơ C-17 xuất hiện tại căn cứ Roosevelt Roads của Mỹ ở Ceiba, Puerto Rico. Ảnh: Reuters

C-17 được thiết kế để vận chuyển tối đa 134 binh sĩ hoặc hơn 70 tấn vũ khí trong một lần bay. Việc triển khai nhiều chuyến bay như vậy trong thời gian ngắn là động thái rất hiếm hoi của Mỹ, thường chỉ xảy ra khi Washington có kế hoạch tiến hành một chiến dịch quân sự.

Cùng ngày, báo Wall Street Journal nói rằng, một số quân nhân cùng ít nhất 10 máy bay trực thăng CV-22 Osprey, chuyên sử dụng bởi lực lượng đặc nhiệm, đã được triển khai đến căn cứ ở vùng Caribe từ căn cứ không quân Cannon tại bang New Mexico (Mỹ).

Dù quan chức Mỹ không nêu chi tiết về thành phần binh sĩ được điều động, nhưng truyền thông Mỹ cho biết căn cứ không quân Cannon và nơi đóng quân của Trung đoàn Đặc nhiệm số 27, một trong những đơn vị tinh nhuệ của quân đội Mỹ.

Theo New York Times, quân đội Mỹ gần đây thông báo 15.000 quân nhân nước này đang có mặt ở vùng Caribe. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/12 gọi họ là một "hạm đội khổng lồ", đồng thời cảnh báo ông sẽ lên kế hoạch hành động trên bộ nhắm vào Venezuela "sớm thôi".

Mỹ gần đây liên tục gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Kể từ tháng 9/2025, Mỹ đã triển khai nhiều khí tài quân sự đến khu vực với lý do tiến hành nhiệm vụ chống ma túy. Các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào xuồng nghi chở ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương trong 3 tháng qua khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Ngoài ra, Mỹ đã điều động đến gần Venezuela nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, tiêm kích tàng hình F-35, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái và máy bay tác chiến điện tử.

Tổng thống Venezuela Maduro gay gắt chỉ trích việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự gần Venezuela, cho rằng động thái huy động lực lượng thể hiện Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela và muốn "chiếm giữ đất đai, khoáng sản" của Caracas.

Ngày 23/12, khi được hỏi liệu sự đe dọa của Mỹ có nhằm buộc Tổng thống Venezuela rời bỏ quyền lực hay không, Tổng thống Mỹ Trump trả lời: "Điều đó tùy thuộc vào ông ấy, ông ấy muốn làm gì. Tôi nghĩ sẽ là khôn ngoan nếu ông ấy làm vậy". "Nếu ông ấy muốn làm điều gì đó, nếu ông ấy tỏ ra cứng rắn, thì đó sẽ là lần cuối cùng ông ấy còn có thể cứng rắn", ông nói.

Không lâu sau phát biểu của ông Trump, Tổng thống Maduro lên tiếng đáp trả, cho rằng ông Trump tốt hơn nên tập trung giải quyết các vấn đề của chính nước Mỹ thay vì đe dọa Venezuela.