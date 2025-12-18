Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng: Dầu mỏ Venezuela “thuộc về Mỹ”

Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller. Ảnh: Reuters.

“Chính mồ hôi, trí tuệ và công sức của người Mỹ đã tạo ra ngành công nghiệp dầu mỏ ở Venezuela”, ông Miller nói, theo Al Jazeera. “Đó là vụ đánh cắp tài sản và của cải lớn nhất từng ghi nhận đối với nước Mỹ. Những tài sản bị cướp bóc này sau đó được dùng để tài trợ khủng bố, khiến đường phố Mỹ tràn ngập sát thủ và những kẻ buôn bán ma túy".

Venezuela đã quốc hữu hóa ngành dầu khí từ năm 1976 và đặt dưới sự kiểm soát của tập đoàn dầu khí quốc doanh PDVSA. Đến năm 2007, Tổng thống Hugo Chavez tiếp tục quốc hữu hóa các dự án dầu mỏ còn lại do nước ngoài nắm giữ, qua đó loại các “ông lớn” dầu khí Mỹ như ConocoPhillips và Exxon Mobil khỏi các hợp đồng của Venezuela.

Các công ty Mỹ sau đó khởi kiện để phản đối quá trình trưng thu tài sản. Năm 2014, một hội đồng trọng tài của Ngân hàng Thế giới ra phán quyết buộc Venezuela bồi thường cho Exxon Mobil 1,6 tỷ USD. Đến nay, các thủ tục pháp lý vẫn chưa kết thúc.

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với PDVSA vào năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Tuy nhiên, kể từ khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1, ông Trump đã đẩy mạnh chiến dịch “gây sức ép tối đa” đối với Venezuela.

Trước đó, ông Trump tuyên bố phong tỏa các tàu chở dầu của Venezuela, gọi đây là những tàu “bị trừng phạt”. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth, ông Trump lặp lại quan điểm của ông Miller, cáo buộc Venezuela đã “đánh cắp” dầu mỏ của Mỹ.

“Venezuela hiện bị bao vây hoàn toàn bởi hạm đội lớn nhất từng được triển khai trong lịch sử Nam Mỹ”, ông Trump cho biết. “Hạm đội này sẽ còn mở rộng hơn nữa, và cú sốc đối với họ sẽ chưa từng có, cho đến khi họ trả lại cho nước Mỹ toàn bộ dầu mỏ, đất đai và các tài sản khác mà họ đã lấy cắp của chúng ta”.

Venezuela hiện chưa lên tiếng bình luận.