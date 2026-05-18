Trung Quốc tức giận với kế hoạch quân sự mới của Nhật Bản

Nhật Bản đang triển khai nhiều khí tài tới các đảo phía nam. (Ảnh minh hoạ)

Trong bài bình luận đăng ngày 17/5, PLA Daily - cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc, cho rằng dù Tokyo khẳng định đang xây dựng hệ thống phòng thủ ven biển nhiều lớp, nhưng các khí tài này mang “bản chất tấn công rõ rệt”.

“Tuy được gọi là ‘lá chắn’, nhưng trên thực tế đó lại là một ‘mũi giáo’”, PLA Daily viết.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) lên kế hoạch mua các máy bay không người lái có tầm hoạt động hơn 1.000 km, có thể phối hợp với tên lửa chống hạm Type 25 và tên lửa hành trình Tomahawk.

Tên lửa Type 25 là loại vũ khí tấn công tầm xa do Nhật Bản tự phát triển và được Lực lượng Phòng vệ mặt đất vận hành. Loại tên lửa này có tầm bắn lên tới 1.500 km, cho phép Nhật Bản tấn công các mục tiêu trên biển và trên bộ khắp biển Hoa Đông từ lãnh thổ của mình.

Nhật Bản cũng đang tích cực trang bị các tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho hạm đội hải quân, nhằm tăng cường năng lực phản công tầm xa. Tokyo dự định mua 400 tên lửa Tomahawk với tầm bắn khoảng 1.600 km, cho phép tấn công các mục tiêu sâu trong đất liền mà không cần đưa tàu chiến áp sát đối phương.

Theo PLA Daily, sự kết hợp này sẽ tạo nên một hệ thống tấn công “mang tính răn đe từ tuyến đầu”.

PLA Daily cũng lưu ý rằng, chòm vệ tinh trinh sát của Nhật Bản đã bắt đầu hoạt động từ tháng 4 vừa qua. Hệ thống này có thể giúp các thiết bị không người lái và tên lửa tầm xa của Nhật xác định vị trí mục tiêu theo thời gian thực, từ đó nâng cao năng lực phản công của Tokyo.

“Việc Nhật Bản phát triển năng lực quân sự tấn công không người lái chẳng khác nào một canh bạc nguy hiểm, và sự thay đổi căn bản trong chính sách quốc phòng này chỉ khiến nước này rơi vào vực thẳm nguy hiểm hơn”, bài bình luận viết.

Bài viết cũng cảnh báo những bước đi đó “chắc chắn sẽ dẫn tới phản ứng đáp trả”.

Cũng trong ngày 17/5, bộ chỉ huy tác chiến cao nhất của lực lượng mặt đất Nhật Bản bắt đầu cuộc tập trận quân sự đầu tiên tại chuỗi đảo xa xôi Nansei ở phía tây nam gần Đài Loan (Trung Quốc), báo Yomiuri đưa tin.

Chuỗi đảo này nằm cách Tokyo khoảng 2.000 km và chỉ cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 110 km - điểm gần Đài Loan nhất của Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Bộ Tư lệnh Tác chiến mặt đất của SDF sẽ huy động khoảng 300 binh sĩ từ khắp cả nước tham gia cuộc diễn tập. Đây là cuộc tập trận đầu tiên của bộ chỉ huy này tại quần đảo Nansei.

Trong cuộc diễn tập, quân đội Nhật Bản sẽ thiết lập một sở chỉ huy phối hợp chung trên đảo Miyako, cùng với 20 lính thủy đánh bộ Mỹ thuộc Trung đoàn Thủy quân Lục chiến duyên hải số 12 đóng tại Okinawa, để huấn luyện hệ thống chỉ huy. Theo Bộ Quốc phòng Nhật, đây sẽ là trung tâm phối hợp Mỹ - Nhật đầu tiên trên đảo.

Trong những năm gần đây, Nhật Bản tăng cường hiện diện quân sự tại chuỗi đảo Nansei, nhằm đối phó với sự hiện diện ngày càng gia tăng của quân đội Trung Quốc đại lục quanh đảo Đài Loan.

Nhật Bản cũng sẽ triển khai bệ phóng tên lửa chống hạm Type 88 tới đảo Ishigaki, cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 240 km về phía đông, cùng 2 máy bay không người lái ScanEagle II tới đảo Yonaguni ở cực tây - cách Đài Loan khoảng 110 km về phía đông. Không có đơn vị quân đội Mỹ nào hiện diện trên các đảo này.

Năm 2023, Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản mở một căn cứ tên lửa trên đảo Ishigaki để triển khai tên lửa chống hạm Type 12 và tên lửa phòng không Type 03. Nhật Bản cũng dự định triển khai phiên bản nâng cấp của Type 03 tới trại Yonaguni vào năm 2030, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi cho biết hồi tháng 2.