Thống đốc hai khu vực của Nga giáp biên giới Ukraine đột ngột từ chức cùng một ngày

Điện Kremlin nhìn từ bên ngoài. Ảnh Pravda

Điện Kremlin đã bổ nhiệm Alexander Shuvaev làm quyền thống đốc vùng Belgorod. Tổng thống Putin đã có cuộc gặp làm việc với Shuvaev tại Điện Kremlin ngay sau khi quyết định bổ nhiệm chính thức được công bố. Trước đó, các nguồn tin thân cận với văn phòng tổng thống và chính quyền khu vực cho biết với đài RBC rằng Shuvaev, một phó thống đốc vùng Irkutsk và là một sĩ quan quân đội được vinh danh, là ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ này.

Một sĩ quan quân đội nắm quyền kiểm soát Belgorod

Alexander Shuvaev sinh năm 1981 tại vùng Belgorod. Ông tốt nghiệp Học viện Lực lượng Nhảy dù Ryazan và sau đó là Học viện Binh chủng Tổng hợp của Lực lượng Vũ trang Nga.

Ông phục vụ trong quân đội từ năm 2002 và tham gia chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Shuvaev được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga và nhận được nhiều huân chương nhà nước, bao gồm Huân chương "Vì công lao đối với Tổ quốc" hạng IV có kiếm, Huân chương Alexander Nevsky, ba Huân chương Dũng cảm và Huân chương Suvorov.

Từ tháng 1 năm 2026, ông giữ chức phó thống đốc vùng Irkutsk.

Các nguồn tin thân cận với tình hình cho biết lý do chính xác dẫn đến sự ra đi của Gladkov vẫn chưa rõ ràng. Hai nguồn tin cho biết chính thống đốc muốn rời chức vụ vì kiệt sức sau nhiều năm quản lý một khu vực tiền tuyến dưới áp lực liên tục. Một nguồn tin khác thân cận với Điện Kremlin cho biết, mặc dù Gladkov vẫn duy trì được tỷ lệ ủng hộ ở mức chấp nhận được, nhưng chính quyền vẫn có "những câu hỏi khác" liên quan đến chính quyền của ông.

Các vụ bê bối liên quan đến công sự và các vụ tham nhũng

Ông Gladkov hiện đang nghỉ phép. Vào tháng Tư, ông tuyên bố kỳ nghỉ hai tuần đầu tiên sau hai năm, và sau đó gia hạn thêm hai tuần nữa theo khuyến nghị của bác sĩ.

Vào năm 2025, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ hai cấp phó của Gladkov là Rustem Zainullin và Vladimir Bazarov.

Ông Zainullin, người giám sát các vấn đề về tài sản và đất đai trong khu vực, đã phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến những hành vi lạm dụng trong quá trình xây dựng các công sự phòng thủ được gọi là "răng rồng" dọc biên giới với Ukraine. Chính quyền sau đó đã cách chức ông vì "mất lòng tin" vào tháng 4 năm 2026.

Ông Bazarov, người đã chuyển đến vùng Kursk vào năm 2025 với tư cách là phó thống đốc lâm thời, đã bị bắt vì nghi ngờ nhận hối lộ liên quan đến các hợp đồng cho các dự án xây dựng công sự tương tự.

Chính quyền Belgorod bắt đầu xây dựng các công trình phòng thủ vào tháng 10 năm 2022 trong bối cảnh các vụ pháo kích và mối đe dọa an ninh leo thang. Ông Gladkov sau đó cho biết các cuộc kiểm tra đã phát hiện ra các vi phạm xây dựng trị giá 109 triệu rúp và các báo cáo của nhà thầu bị thổi phồng. Một số công ty cuối cùng đã hoàn trả tiền cho ngân sách khu vực.

Vào tháng 2 năm 2026, Gladkov cảnh báo rằng Telegram vẫn là kênh chính để truyền đạt thông tin khẩn cấp cho cư dân vùng biên giới. Ông bày tỏ lo ngại rằng bất kỳ sự chậm lại nào của nền tảng này đều có thể ảnh hưởng đến việc chuyển phát các cảnh báo khẩn cấp nếu tình hình an ninh xấu đi hơn nữa.

Thống đốc Bryansk cũng rời nhiệm sở

Cùng lúc đó, Thống đốc vùng Bryansk, Alexander Bogomaz, đã đệ đơn từ chức, và Putin đã chấp nhận. Tổng thống bổ nhiệm Egor Kovalchuk làm thống đốc lâm thời cho đến khi người đứng đầu vùng mới được bầu chính thức nhậm chức.

Sau thông báo đó, Putin cũng đã có cuộc gặp làm việc với Kovalchuk tại Điện Kremlin.

Ông Bogomaz đã lãnh đạo vùng Bryansk từ năm 2014 và tái đắc cử ba lần — vào các năm 2015, 2020 và 2025. Trong cuộc bầu cử gần đây nhất, ông giành được 78,78% số phiếu.

Năm 2018, Bogomaz nhận được bằng khen danh dự của tổng thống, và năm 2021 ông được trao tặng Huân chương Hữu nghị.

Ukraine đã trừng phạt Bogomaz vào năm 2018, trong khi Mỹ, Canada, Vương quốc Anh và một số quốc gia khác áp đặt lệnh trừng phạt sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bình luận về lệnh trừng phạt của Canada, Bogomaz cho biết Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Donbas bất chấp áp lực từ bên ngoài.

Một cuộc điều tra khác về hệ thống phòng thủ biên giới

Năm ngoái, nhà chức trách đã bắt giữ Phó Thống đốc Bryansk, Nikolai Simonenko, vì cáo buộc lạm dụng chức quyền trong quá trình xây dựng các công sự khu vực. Các nhà điều tra ước tính thiệt hại lên tới hơn 800 triệu rúp. Simonenko phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Egor Kovalchuk, tân quyền thống đốc, đến từ Chelyabinsk. Trước đây, ông từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và giữ các vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực nhà ở và tiện ích công cộng trước khi trở thành bộ trưởng công nghiệp và sau đó là phó thống đốc vùng Chelyabinsk.

Năm 2023, Kovalchuk đắc cử chức thị trưởng Miass, nhưng đến tháng 7 năm 2024, ông chuyển sang giữ chức chủ tịch chính phủ Cộng hòa Nhân dân Luhansk.

Việc cải tổ lãnh đạo đồng thời tại hai khu vực biên giới chiến lược quan trọng cho thấy nỗ lực tiếp tục của Điện Kremlin nhằm tăng cường kiểm soát hành chính đối với các vùng lãnh thổ đang đối mặt với rủi ro an ninh, áp lực về cơ sở hạ tầng và sự giám sát ngày càng tăng về chi tiêu thời chiến.