Trực thăng đắt nhất của Nga 'rực cháy' sau đòn tấn công từ UAV Ukraine

Theo các nguồn tin từ Ukraine, Lữ đoàn tấn công độc lập số 59 là đơn vị đứng sau vụ này. Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy xác chiếc Ka-52 cháy rực sau khi rơi xuống đất. Phi hành đoàn được cho là đã kịp thoát ra ngoài trước khi trực thăng bị phá hủy hoàn toàn.

Hình ảnh từ UAV FPV của Ukraina về trực thăng tấn công Ka-52 Nga. (Nguồn: MW)

Sự kiện này một lần nữa cho thấy sức mạnh đáng gờm của cácUAV giá rẻ. Chỉ với chi phí rất thấp, một máy bay không người lái (UAV) cảm tử vẫn có thể đe dọa và thậm chí tiêu diệt những khí tài quân sự trị giá hàng chục triệu USD như Ka-52, loại trực thăng vốn được thiết kế với khả năng bọc giáp và chiến đấu hạng nặng.

Ka-52 từ lâu được đánh giá là một trong những trực thăng tấn công mạnh nhất thế giới, đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch của Nga tại Ukraine. Loại máy bay này đặc biệt hiệu quả trong nhiệm vụ chống thiết giáp, nhờ được trang bị tên lửa dẫn đường Vikhr-1 có thể tấn công mục tiêu từ khoảng cách an toàn. Thực tế chiến trường đã nhiều lần ghi nhận Ka-52 phá hủy xe bọc thép và đoàn xe của Ukraine từ xa.

Không chỉ vậy, Ka-52 còn sở hữu những khả năng hiếm có, như mang được tải trọng lớn và sử dụng các loại vũ khí tầm xa mà ít trực thăng khác có. Thậm chí, nó còn có thể triển khai tên lửa chống hạm Kh-31 với tầm bắn hơn 300 km và tốc độ tới Mach 3, điều gần như không có đối thủ trong cùng phân khúc.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của các UAV cảm tử tầm xa đang làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Ngay cả khi hoạt động ở khoảng cách an toàn để tránh phòng không, trực thăng vẫn có thể bị tấn công bởi những UAV nhỏ gọn, khó phát hiện và cực kỳ linh hoạt.

Việc các trực thăng tấn công hiện đại như Ka-52 trở nên dễ bị tổn thương trước UAV cũng đang khiến nhiều quân đội trên thế giới phải xem xét lại chiến lược. Đây được cho là một trong những lý do khiến Mỹ giảm số lượng trực thăng AH-64 Apache triển khai tại Hàn Quốc, đồng thời Seoul cũng thu hẹp kế hoạch mua sắm loại máy bay này.

Trong khi đó, Ukraine với nguồn lực hạn chế hơn, lại tận dụng hiệu quả các giải pháp chi phí thấp. Bên cạnh việc sử dụng các trực thăng Mi-24 cũ do Liên Xô sản xuất (nhiều chiếc được Ba Lan viện trợ), Kiev đang ngày càng dựa vào UAV để cân bằng ưu thế trên không.