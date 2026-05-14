Nga nêu điều kiện duy nhất để ngừng bắn ở Ukraine

RiaNovosti dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov ngày 13/5 cho biết Moskva sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng một lệnh ngừng bắn lâu dài chỉ có thể đạt được khi Ukraine rút lực lượng khỏi vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk.

"Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên ra lệnh cho lực lượng vũ trang Ukraine ngừng bắn và rời khỏi vùng lãnh thổ Donbass, rời khỏi các vùng lãnh thổ của Nga. Vào thời điểm đó, lệnh ngừng bắn sẽ đạt được và các bên có thể bình tĩnh tiến hành đàm phán", ông Peskov nói.

Nga tuyên bố sáp nhập các tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson từ tháng 9/2022. Sau hơn 4 năm giao tranh, quân đội Nga hiện kiểm soát gần như toàn bộ tỉnh Lugansk và khoảng 75-80% diện tích tỉnh Donetsk. Các cuộc giao tranh giữa hai bên hiện đang diễn ra ác liệt dọc chiến tuyến ở Donetsk.

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine "rất khó khăn" bởi nó liên quan đến "nhiều chi tiết quan trọng". Ông xác nhận Moskva vẫn đang trao đổi thông tin với Kiev thông qua bên trung gian là Mỹ.

Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Nga. Do tác động của xung đột Trung Đông, các cuộc đàm phán 3 bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine đã đình trệ nhiều tháng.

Trước đó, nhờ các nỗ lực trung gian của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, Nga và Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc thương lượng ở các cấp độ khác nhau trong năm 2025 và đầu năm 2026.

Các cuộc tiếp xúc giúp hai bên hiểu rõ hơn lập trường, song chưa đạt tiến bộ đột phá. Trở ngại lớn nhất trong đàm phán tiếp tục xoay quanh vấn đề lãnh thổ Donbass cũng như quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga nắm giữ.

Nga trước đây từng nhiều lần khẳng định chỉ chấp nhận một thỏa thuận hòa bình nếu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Donbass. Mỹ được cho là đã nhiều lần đề nghị Ukraine nhượng bộ. Tuy nhiên, Kiev vẫn bác bỏ khả năng thỏa hiệp về vấn đề lãnh thổ.