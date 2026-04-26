Nghi phạm xả súng tại bữa tối của ông Trump tiết lộ mục tiêu của mình là ai

Ông Trump đăng tải hình ảnh nghi phạm vụ nổ súng trên nền tảng Truth Social.

Tối thứ Bảy, tất cả những người có mặt tại khách sạn Washington Hilton ở thủ đô Washington, nơi đang diễn ra bữa tiệc tối long trọng dành cho các phóng viên Nhà Trắng và các thành viên chính quyền Mỹ, bao gồm cả ông Trump và vợ, đã được sơ tán sau khi có tiếng súng nổ bên trong tòa nhà. Nghi phạm đã nhanh chóng bị lực lượng cảnh sát bắt giữ, nhưng một đặc vụ Mật vụ đã bị thương.

Nhà chức trách xác định nghi phạm là Cole Allen, cư trú tại thành phố Torrance, bang California.

"Cole Allan, nghi phạm trong vụ xả súng... đã nói với cơ quan thực thi pháp luật sau khi bị bắt rằng anh ta muốn bắn vào các quan chức chính quyền Trump," bản tin của CBS cho biết.

Đài CNN dẫn hồ sơ công khai cho thấy Allen làm giáo viên bán thời gian tại C2 Education - công ty chuyên luyện thi và gia sư tại Mỹ.

Người này từng được công ty vinh danh "giáo viên của tháng" vào tháng 12-2024, song đại diện công ty chưa đưa ra phản hồi chính thức sau vụ việc.

Allen tốt nghiệp Viện Công nghệ California (Caltech) năm 2017 với bằng cử nhân kỹ thuật cơ khí, sau đó nhận thêm bằng thạc sĩ khoa học máy tính vào năm 2025.

Khi còn là sinh viên, Allen từng xuất hiện trên một bản tin địa phương nhờ phát triển nguyên mẫu hệ thống phanh khẩn cấp cho xe lăn - dự án hỗ trợ người khuyết tật.

Theo hồ sơ trên mạng xã hội LinkedIn, người này đã phát hành game độc lập "Bohrdom" trên Steam với giá 1,99 USD và đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm từ năm 2018, đồng thời đang phát triển dự án thứ hai mang tên tạm thời là "First Law".

Dữ liệu từ Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ cho thấy Allen từng quyên góp 25 USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Kamala Harris vào tháng 10-2024.

Sau vụ xả súng tại một bữa tiệc tối có sự tham dự của ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng nhiều người không hài lòng với những thành tựu của ông trong nhiệm kỳ.

"Tôi đã làm được rất nhiều. Chúng ta đã làm được rất nhiều. Chúng ta đã tiếp quản đất nước này - nơi từng là trò cười trong nhiều năm - và biến nó thành quốc gia thành công nhất thế giới. Chúng ta đã thay đổi đất nước này. Và có rất nhiều người không thích điều đó. Tôi nghĩ đó là câu trả lời", ông Trump nói với các phóng viên.

