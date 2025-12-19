Thông tin mới về tàu ngầm Nga bị xuồng tự sát Ukraine đánh trúng

Tàu ngầm Nga được cho là bị xuồng tự sát Ukraine tấn công cách đây vài ngày. Ảnh: Zvezda News.

Theo tờ Euromaidan Press, diễn biến trên làm dấy lên nhiều nghi vấn về khả năng tàu ngầm lớp Kilo cải tiến này có thể không tự di chuyển được.

Trong khi nhiều tàu chiến khác trong vịnh, gồm khinh hạm, tàu hộ vệ và ít nhất một tàu ngầm cùng lớp, đã nhanh chóng rời cảng ngay sau vụ tấn công, con tàu vẫn bất động. Theo nhận định của truyền thông Ukraine, việc con tàu không di chuyển có thể cho thấy nó “chưa thể hoạt động vào thời điểm này”.

Giới phân tích cho rằng tàu ngầm Nga có thể đã hư hại do sóng xung kích từ vụ nổ dưới nước ở cự ly rất gần, dù xuồng tự sát Ukraine có thể không trực tiếp đánh trúng. Các nghiên cứu quân sự từng chỉ ra rằng, với tàu ngầm và tàu chiến, mối nguy lớn nhất không nhất thiết là va chạm trực tiếp với mìn hay vũ khí nổ, mà là sóng áp lực mạnh từ các vụ nổ lân cận. Sóng chấn động này có thể làm hỏng các hệ thống quan trọng bên trong, đặc biệt ở khu vực đuôi tàu, khiến phương tiện mất khả năng vận hành.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) được cho là đã tìm cách đánh trúng trực tiếp tàu ngầm Kilo của Nga khi điều khiển xuồng không người lái Sea Baby luồn qua lối vào hẹp của căn cứ Novorossiysk.