Iran gửi cảnh báo chính thức tới Mỹ về các 'lằn ranh đỏ'

Ảnh: WANA

Hãng WANA đưa tin những tài liệu này nêu rõ các "lằn ranh đỏ" của Iran, liên quan tới chương trình hạt nhân và eo biển Hormuz chiến lược.

Các nguồn tin nắm rõ tình hình cho hay việc trao đổi thông điệp không cấu thành một vòng đàm phán mới. Thay vào đó, nó được mô tả là một sáng kiến ​​có chủ ý của Tehran nhằm làm rõ tình hình khu vực hiện tại và đưa ra một tuyên bố minh bạch về các lập trường không thể thương lượng của Iran.

Động thái này nhằm ngăn chặn những tính toán sai lầm bằng cách truyền đạt rõ ràng ranh giới lợi ích an ninh quốc gia của Iran.

Các nguồn tin lưu ý thêm, Ngoại trưởng Araghchi đang hoạt động trong khuôn khổ nhiệm vụ đã được Bộ Ngoại giao Iran thiết lập. Ông đã đến Muscat để hội đàm với các quan chức Oman sau khi thăm Islamabad và tham vấn với các quan chức cấp cao của Pakistan. Điểm đến tiếp theo trong chuyến đi của ông Araghchi sẽ là Nga.

Theo các nguồn tin chính thức, hôm nay (27/4), Ngoại trưởng Iran ​​sẽ hội đàm với Tổng thống Nga Putin và gặp các quan chức cấp cao của Nga. Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết ông Araghchi sẽ thông báo cho các quan chức Nga về tình hình đàm phán mới nhất, các nỗ lực ngừng bắn và các diễn biến liên quan trong chuyến đi của mình. Ngoài ra, ông Aragchi cũng sẽ thảo luận về quan hệ song phương giữa Iran - Nga cũng như các diễn biến khu vực và quốc tế.