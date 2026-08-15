Ukraine vừa bắn hạ vũ khí do thám cực hiếm, cực lạ của Nga

Máy bay không người lái Knyaz Veshchiy Oleg của Nga. Ảnh chụp màn hình từ video.

Theo Defence Express, các binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn Bộ binh Liên hợp của Không quân Ukraine đã bắn hạ một UAV trinh sát Nga hiếm gặp mang tên Knyaz Veshchiy Oleg trên bầu trời tỉnh Kharkov.

Chiếc UAV được phát hiện và tiêu diệt bởi các thành viên đơn vị Svidky Spasa. Quân đội Ukraine mô tả đây là một trong những mục tiêu trên không hiếm gặp nhất được phát hiện trong không phận nước này thời gian gần đây.

UAV trinh sát mới của Nga

Knyaz Veshchiy Oleg là một mẫu UAV tương đối mới của Nga, được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ trinh sát trên không và thu thập thông tin tình báo.

Nhiệm vụ của loại UAV này là thu thập dữ liệu về vị trí và hoạt động của lực lượng Ukraine, sau đó cung cấp thông tin có thể được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động quân sự tiếp theo của Nga.

Theo phía Ukraine, chiếc UAV bị đánh chặn khi vẫn đang hoạt động trên không. Việc tiêu diệt nó trước khi hoàn thành nhiệm vụ khiến Nga không thể thu thập và truyền về những dữ liệu tình báo mà hệ thống này được giao nhiệm vụ tìm kiếm.

Điều này đặc biệt quan trọng bởi các UAV trinh sát có thể đóng vai trò như “mắt thần trên không”, giúp lực lượng Nga xác định vị trí mục tiêu, theo dõi hoạt động của đối phương và hỗ trợ lập kế hoạch tác chiến.

Nga mất UAV trị giá 100.000 USD

Đơn vị Ukraine ước tính chiếc Knyaz Veshchiy Oleg bị bắn hạ có giá khoảng 100.000 USD.

Do đó, vụ đánh chặn không chỉ khiến Nga mất một phương tiện trinh sát tương đối hiếm mà còn gây tổn thất đáng kể về mặt kinh tế.

Đáng chú ý, giá trị của chiếc UAV còn nằm ở dữ liệu tình báo mà nó có thể thu thập, chứ không đơn thuần ở bản thân phương tiện. Việc bị tiêu diệt giữa nhiệm vụ đồng nghĩa Nga mất cả nền tảng trinh sát lẫn cơ hội thu thập thông tin phục vụ các hoạt động quân sự tiếp theo.

Quân đội Ukraine không công bố thêm thông tin chi tiết về phương thức đánh chặn hoặc hệ thống vũ khí được sử dụng để hạ chiếc UAV. Tuy nhiên, việc phát hiện và tiêu diệt một mẫu UAV trinh sát hiếm như Knyaz Veshchiy Oleg cho thấy cuộc săn tìm các phương tiện trinh sát trên không đang ngày càng trở thành một phần quan trọng của chiến trường Ukraine.