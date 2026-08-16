Tàu 743 Hải quân cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển

Lúc 18 giờ ngày 16/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách giàn khoan dầu khí Thăng Long khoảng 2 hải lý về phía Đông, Tàu 743, Hải đoàn 129 Hải quân phát hiện một ngư dân đang trôi dạt trên biển (Khu vực mỏ Thăng Long cách bờ khoảng 80 hải lý).

CBCS Tàu 743 phát hiện, quăng phao, dây cứu kéo ngư dân

Trong điều kiện trời tối, sóng gió lớn, cán bộ, chiến sĩ Tàu 743 nhanh chóng tổ chức tiếp cận. Đến 19 giờ cùng ngày, ngư dân được cứu và đưa lên tàu an toàn.

Ngư dân được xác định là Trương Văn Trung, sinh năm 1980, trú tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang. Theo thông tin ban đầu, ông Trung bị rơi khỏi tàu cá từ ngày 12/8 và đã trôi dạt trên biển liên tục 4 ngày. Do đói, khát kéo dài, sức khỏe và tinh thần suy yếu, ngư dân chưa nhớ được mình bị rơi khỏi tàu cá nào.

CBCS Tàu 743 chăm sóc cho ngư dân

Ngay sau khi đưa lên tàu, cán bộ, chiến sĩ Tàu 743 đã kiểm tra, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cung cấp thức ăn, nước uống và bố trí nơi nghỉ ngơi cho ngư dân.