Vì sao Nga quay lưng với đề xuất ngừng bắn của Ukraine?

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Tass)

Trong những tuần gần đây, cả Nga và Ukraine đều đã gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào tàu thương mại trên Biển Đen, khiến giá ngũ cốc thế giới tăng cao.

Trong một tuyên bố ngày 14/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine thực hiện "các hành động trắng trợn" nhắm vào hoạt động vận tải biển.

"Chúng tôi coi những cuộc tấn công do Ukraine thực hiện là một chính sách có chủ đích nhằm gây bất ổn cho hoạt động vận tải biển dân sự tại khu vực Biển Đen, qua đó tiếp tục leo thang căng thẳng và kéo dài xung đột. Tất cả những việc này đều diễn ra với sự ngầm đồng thuận từ các nước láng giềng trong khu vực”, bà Zakharova phát biểu.

"Đồng thời, chúng tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy tình hình đang được cải thiện. Do đó, không có cơ sở nào cho các biện pháp nửa vời chỉ nhằm mang lại cho chính quyền Kiev một khoảng thời gian tạm nghỉ”.

Ngày 13/8, Reuters đưa tin Ukraine đã chuyển một đề xuất tới Nga thông qua bên thứ ba, kêu gọi cả hai bên ngừng tấn công vào các mục tiêu ở Biển Đen.

Bà Zakharova đưa ra bình luận này nhằm phản hồi tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, trong đó ông cho biết Ankara đã đề xuất với cả Nga và Ukraine về việc tạm dừng các hoạt động quân sự tại Biển Đen.

Bà cho biết, Nga chưa nhận được bất kỳ đề xuất chính thức nào từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Bà Zakharova nhận định, việc quay trở lại Sáng kiến ​​Ngũ cốc Biển Đen giai đoạn 2022-2023 - thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian nhằm cho phép Nga và Ukraine tiếp tục cung cấp hàng hóa cho thị trường thế giới - là điều không khả thi. Thỏa thuận này, vốn bị bà mô tả là mang tính một chiều, đã đổ vỡ sau khi Nga cáo buộc Ukraine và phương Tây không thực hiện đúng các cam kết.

Mới đây, Kiev đã buộc phải chuyển sang các tuyến vận chuyển thay thế khi nhiều chủ tàu ngừng ghé vào các cảng ở khu vực phía nam Odesa - một trung tâm xuất khẩu ngũ cốc trọng yếu - vào cuối tháng 7 do lo ngại sau khi Nga tấn công hàng chục con tàu.

Tình trạng phong tỏa đối với các cảng biển Đen hiện nay đã khiến lượng ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine sụt giảm 76% so với cùng kỳ năm ngoái, tính đến thời điểm hiện tại của tháng 8. Ngành nông nghiệp cũng cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế nếu tình trạng này tiếp diễn.

Về phía mình, Nga đã phải tạm dừng hoạt động tại cả ba bến cảng ở Novorossiysk (Biển Đen) vào ngày 12 và 13/8 sau một cuộc tấn công của Ukraine, và sẽ phải cắt giảm thêm lượng ngũ cốc xuất khẩu.