Iran tung tối hậu thư sắc lạnh tới Mỹ, tiết lộ chiến lược tối thượng của Lãnh tụ tối cao Mojtaba

Cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đến nay vẫn chưa có hồi kết. Ảnh CVL Press

Cảnh báo chuyển hướng chiến lược

Phát biểu trên nền tảng mạng xã hội X, ông Mokhber nhấn mạnh chiến lược tối thượng của Lãnh tụ tối cao là đưa cuộc chiến sang thế tấn công nếu các yêu cầu của Iran bị phớt lờ.

“Chiến lược tối thượng của Lãnh tụ tối cao là đưa cuộc chiến sang thế tấn công nếu các điều kiện của Iran không được đáp ứng”, ông Mokhber cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X của Mỹ.

Vị quan chức này cho rằng bất kỳ thất bại nào của Mỹ trong việc bảo vệ các đồng minh vùng Vịnh sẽ vạch trần giới hạn từ những cam kết an ninh của Washington.

Bên cạnh đó, Tehran đề xuất cơ chế kinh tế - an ninh Hormuz độc lập làm nền tảng cốt lõi cho một trật tự khu vực mới, gạt bỏ hoàn toàn sự can thiệp từ các đảm bảo quân sự của Mỹ.

Căng thẳng tại Eo biển Hormuz

Trong một diễn biến liên quan, ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Quốc hội Iran, lên tiếng cảnh báo các quốc gia trong khu vực không nên phụ thuộc vào thế lực ngoại bang, khẳng định điều này sẽ đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quốc gia và vấp phải phản ứng kiên quyết từ Tehran.

Những tuyên bố cứng rắn này xuất hiện trong bối cảnh Iran và Oman đang tiến hành đàm phán về các thỏa thuận hàng hải mới tại Eo biển Hormuz sau cuộc chiến Mỹ - Iran vừa qua. Tehran liên tục thúc đẩy mô hình an ninh Hormuz, coi đây là khung khổ duy nhất để quản lý thương mại và hàng hải chiến lược.

Cùng ngày, Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran đã bác bỏ tuyên bố của Mỹ về việc đảm bảo tự do hàng hải qua Eo biển Hormuz, gọi đó là những "lời nói dối vô căn cứ".

Phía quân đội Iran khẳng định tuyến hàng hải huyết mạch này hiện nằm dưới sự kiểm soát và quản lý toàn diện của Tehran, đồng thời tuyên bố không một tàu thương mại hay tàu dầu nào có thể qua lại an toàn nếu không có sự cho phép và giám sát từ lực lượng vũ trang nước này.