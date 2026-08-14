Trận tử chiến cuối cùng: Vì sao số phận Ukraine sẽ được định đoạt tại "chảo lửa" Kramatorsk, Sloviansk?

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm và được cho là đang đi đến hồi kết. Ảnh minh họa: Voiceofemirates

Cục diện chiến lược và mục tiêu thực tế

Trải qua nhiều năm xung đột, cả Nga và Ukraine đều nhận ra rằng những mục tiêu ban đầu khi mở màn chiến dịch toàn diện vào năm 2022 đã trở nên bất khả thi. Tổng thống Vladimir Putin hiểu rằng ông không thể lật đổ chính phủ Kiev hay kiểm soát phần lớn lãnh thổ Ukraine, trong khi Kiev cũng thừa nhận chưa thể khôi phục hoàn toàn biên giới năm 1991 trong ngắn hạn.

Sau các sức ép đàm phán do Mỹ thúc đẩy vào năm 2025, lập trường của các bên đã định hình rõ hơn. Điện Kremlin kỳ vọng Ukraine phải từ bỏ toàn bộ vùng Donbass cùng một phần hoặc toàn bộ Zaporizhzhia và Kherson. Ngược lại, Kiev cương quyết từ chối nhượng bộ vì lo ngại nguy cơ chia rẽ nội bộ và khủng hoảng chính trị trong nước.

Giữa bối cảnh đó, chiến lược của Nga đã chuyển trọng tâm. Hiện nay Moscow tập trung dồn lực lượng để "gặm nhấm" và chiếm trọn khu đô thị rộng lớn Kramatorsk và Sloviansk – biểu tượng cho sự tồn vong và chủ quyền của Ukraine tại Donbass.

Tốc độ tiến công và bài toán nguồn lực

Dù tiến độ chiến dịch tại Donbass diễn ra chậm chạp và vấp phải sự kháng cự gay gắt, quân đội Nga vẫn duy trì áp lực liên tục. Các báo cáo thực tế cho thấy lực lượng Nga đã tiến sát ngoại vi các thành phố trọng yếu, với kỳ vọng có thể áp sát và bao vây Kramatorsk cùng Sloviansk trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Điện Kremlin cũng phải đối mặt với những thách thức không nhỏ. Tốc độ tiêu hao sinh lực ngày càng tăng buộc quân đội Nga phải chuyển sang hình thức mở rộng các lữ đoàn hiện có thay vì lập mới các tập đoàn quân từ con số không. Về phía Ukraine, dù hệ thống huy động quân sự gặp nhiều áp lực và tranh cãi, nguồn nhân lực vẫn chưa cạn kiệt, đảm bảo khả năng duy trì phòng tuyến.

Bên cạnh mặt trận trên bộ, cuộc chiến hiện đại đã chứng kiến sự bùng nổ của chiến dịch tập kích tầm xa bằng máy bay không người lái (drone) từ cả hai phía. Ukraine đã triển khai các chiến dịch quy mô nhằm vào hạ tầng năng lượng và hậu cần sâu bên trong lãnh thổ Nga nhằm gây sức ép kinh tế và tâm lý. Mặc dù lịch sử chiến tranh cho thấy các chiến dịch không kích chiến lược hiếm khi tự mình đem lại chiến thắng quyết định nếu thiếu sự kết hợp của lục quân, nhưng chúng đang làm gia tăng đáng kể chi phí duy trì chiến tranh của Moscow.

Cuộc chiến đang hướng tới kết cục nào?

Cuộc chiến tiêu hao bước sang năm thứ năm cho thấy cả hai bên vẫn đủ nguồn lực để giằng co. Việc xung đột có thể khép lại hay không phụ thuộc lớn vào kết quả chiến dịch tại Donbass.

Nếu Nga không thể đạt được mục tiêu tối thiểu là kiểm soát hoàn toàn Donbass, hoặc nếu Ukraine chứng minh được bước tiến của đối phương là bất khả thi, cục diện ngoại giao và bàn đàm phán sẽ buộc phải thay đổi.

Ngược lại, một chiến thắng mang tính bước ngoặt tại Kramatorsk và Sloviansk có thể tạo bản lề để Moscow thúc đẩy một lệnh ngừng bắn theo các điều kiện của họ, dù những tranh chấp về bảo đảm an ninh và trừng phạt quốc tế vẫn sẽ còn dai dẳng.