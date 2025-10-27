Bom lượn Nga biến thành "tên lửa hành trình" tấn công hàng loạt mục tiêu ở Ukraine

Nga đang đẩy mạnh sử dụng bom lượn gắn động cơ phản lực UMPK-PD để đánh giá mức độ hiệu quả. Ảnh: Militarnyi.

Theo cổng thông tin quân sự Militarnyi của Ukraine, 3 quả bom đã rơi xuống thành phố Kamianske với tốc độ cao, sau đó là những tiếng nổ lớn. Hình ảnh khói bốc lên được người dân địa phương ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Thành phố Kamianske nằm cách tiền tuyến hơn 120 km, trước đây chủ yếu bị Nga tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo. Đây là lần đầu tiên thành phố bị nhắm tới bằng loại bom lượn có gắn động cơ phản lực.

Các nhà phân tích Ukraine nhận định việc Nga sử dụng loại bom lượn cải tiến này cho thấy xu hướng mở rộng quy mô và tầm hoạt động của dòng vũ khí mới – có thể bay xa tới 200 km, tương đương phạm vi hoạt động của tên lửa hành trình tầm ngắn.

Ông Yuriy Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, nói với kênh Suspilny rằng bom lượn gắn động cơ phản lực của Nga đã xuất hiện trên bầu trời các vùng Odessa, Mykolaiv và Poltava trong một tuần trở lại đây.

“Đối phương đang thử phản ứng của hệ thống phòng không Ukraine bằng cách tấn công mục tiêu ở nhiều khu vực khác nhau bằng bom gắn động cơ phản lực”, ông Ignat nói.

Ông Ignat nói loại vũ khí mới này của Nga hoàn toàn có thể bị đánh chặn, vì cơ bản có thể gọi chúng là tên lửa hành trình. “Xét về đặc tính kỹ thuật, bom lượn gắn động cơ phản lực tương tự tên lửa hành trình. Các hệ thống phòng không sẵn có của Ukraine hoàn toàn có thể đánh chặn. Cách đây vài ngày, Bộ Tư lệnh Không quân miền Nam đã xác nhận bắn hạ hai quả bom gắn động cơ phản lực như vậy”, ông Ignat nói thêm.

Ông Ignat gọi đây là sự đổi mới trong xung đột. “Cuộc xung đột này mở ra cơ hội để các bên cải thiện cả vũ khí tấn công lẫn phòng thủ”, ông Ignat chia sẻ.

Theo trang Dev.ua, truyền thông Nga mô tả bom lượn gắn động cơ phản lực giống như “vũ khí thần kỳ” vì sức công phá lớn, có thể phá sập nhà cửa “như trò xếp gỗ”, trong khi để lại hố sâu từ 6 đến 10 mét. Do phát xạ thấp và tốc độ cao, các hệ thống phòng không khó phát hiện và đánh chặn kịp thời.

Điểm mạnh của bom lượn gắn động cơ phản lực là sức công phá vượt trội, tầm hoạt động xa và chi phí rẻ. Nhược điểm là chúng không thể bay lượn linh hoạt như tên lửa hành trình thực thụ, do đó gần như không thể bay sát mặt đất để né tránh radar phòng không.Chiến đấu cơ Su-34 của Nga mang theo bom lượn UMPK. Ảnh: Militarnyi.