Ukraine tung “đội quân không biết sợ hãi” mang 2 súng phóng lựu, tự lao vào công sự Nga rồi phát nổ

Hình ảnh cho thấy một binh sĩ Ukraine đứng cạnh một phương tiện robot mặt đất không người lái. Nguồn: Bộ Tổng Tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine.

Ukraine đang áp dụng một chiến thuật mới trong chiến dịch Vivaldi tại khu vực Donetsk. Theo Euromaidan Press, các binh sĩ thuộc Quân đoàn số 3 của Ukraine đã nâng cấp robot mặt đất cảm tử bằng cách trang bị thêm súng phóng lựu, cho phép chúng trực tiếp tấn công các vị trí phòng thủ của Nga.

Chiến dịch Vivaldi đang diễn ra gần Lyman, miền Bắc Donetsk. Theo Quân đoàn số 3 Ukraine, trong hai giai đoạn đầu của chiến dịch, lực lượng này cùng các đơn vị phối thuộc đã giành lại hơn 125 km² lãnh thổ, trong đó khoảng một nửa được tuyên bố là đã hoàn toàn kiểm soát trở lại.

Các lực lượng Ukraine cho biết, chiến dịch đã làm gián đoạn kế hoạch của Nga nhằm bao vây từ phía Bắc và Nam các thành phố thuộc tuyến phòng thủ Donetsk như Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka và Kostiantynivka.

Robot vừa tấn công vừa “quét” công sự

Đơn vị NC13 thuộc Quân đoàn số 3 Ukraine là một đơn vị thử nghiệm chuyên sử dụng phương tiện mặt đất không người lái. Đơn vị này từng tham chiến tại Bakhmut, Avdiivka và nhiều khu vực ác liệt khác trên chiến trường.

Theo phía Ukraine, NC13 đã thực hiện một số nhiệm vụ được mô tả là lần đầu tiên trong chiến tranh hiện đại, trong đó có cuộc tiến công bằng robot mà không cần bộ binh tham gia, một chiến dịch phá hoại ở phía sau phòng tuyến đối phương chỉ sử dụng robot mặt đất và hoạt động phòng thủ hoàn toàn bằng robot kéo dài 45 ngày.

Trong chiến dịch Vivaldi, những robot mặt đất được trang bị hai súng phóng lựu Bullspike đã tiến vào các vị trí của Nga, khai hỏa rồi tiếp tục di chuyển và phát nổ ngay bên trong công sự.

Phía Ukraine cho biết, cách đánh này khiến binh sĩ Nga tưởng rằng họ đang phải đối mặt với cả một nhóm bộ binh tấn công. Thực tế, lực lượng tiếp cận các vị trí phòng thủ là những robot không người lái.

“Không ai trong lịch sử chiến tranh từng sử dụng chiến thuật như thế này”, các binh sĩ Ukraine được dẫn lời cho biết.

Theo lực lượng này, robot mặt đất có thể thực hiện cùng lúc ba nhiệm vụ: tấn công, gây áp lực tâm lý và quét sạch vị trí phòng thủ. Quan trọng hơn, những nhiệm vụ này được thực hiện mà không đặt binh sĩ Ukraine vào nguy hiểm trực tiếp.

Bullspike dựa trên súng phóng lựu RPG-22

Súng phóng lựu Bullspike được phát triển dựa trên RPG-22 của Liên Xô, loại vũ khí chống tăng từng được một công ty quốc phòng Bulgaria sản xuất theo giấy phép.

Theo thông số do nhà sản xuất công bố, Bullspike có tầm bắn hiệu quả tối đa 350 m, tầm bắn trực tiếp 150 m và khả năng xuyên giáp tới 400 mm.

Cả ống phóng cùng đạn PG-22 cỡ 72,5 mm nặng khoảng 3,4 kg, trong khi chiều dài súng là 780 mm. Đạn Bullspike-AT được thiết kế để chống xe tăng, pháo tự hành và các phương tiện bọc thép khác, đồng thời có thể sử dụng nhằm vào binh sĩ trong hầm trú ẩn, công sự dã chiến và các công trình phòng thủ bằng gạch.

Điểm đáng chú ý là các robot được điều khiển từ một nơi trú ẩn an toàn, cách xa hàng chục km so với tuyến tiếp xúc.

Trước đó, quân đoàn số 3 Ukraine cũng tuyên bố lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái hạng nặng để thả robot mặt đất xuống phía sau phòng tuyến Nga.

Theo lực lượng này, các UAV đã đưa robot cảm tử tiến sâu hơn 10 km vào hậu phương Nga trong giai đoạn hai của chiến dịch Vivaldi, tạo điều kiện cho lực lượng Ukraine đánh vòng sườn và giành thêm khoảng 40 km² lãnh thổ.