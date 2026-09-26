Châu Âu tung đòn cực mạnh cho Moscow: Bà Kaja Kallas báo tin vui cho Ukraine, tin xấu cho Nga

Cao ủy EU về Đối ngoại và Chính sách An ninh Kaja Kallas phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AA/TTXVN

Các nước EU ngày 25/9 đa·nhất trí về các điều kiện để giải phóng 6,6 tỷ euro từ Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF) dành cho các hoạt động liên quan đến hỗ trợ quân sự Ukraine.

Khoản tiền này đã bị đình trệ trong thời gian dài do bất đồng giữa các thành viên EU, sau khi Hungary trước đây sử dụng quyền phủ quyết để ngăn cơ chế hoàn trả chi phí cho các nước đã cung cấp vũ khí, đạn dược cho Ukraine.

Sau khi bế tắc được tháo gỡ, các nước EU đã đạt thỏa thuận về cách sử dụng khoản tiền 6,6 tỷ euro. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa toàn bộ số tiền sẽ được chuyển trực tiếp cho Ukraine.

Bà Kaja Kallas, Cao ủy EU về Đối ngoại và Chính sách An ninh, thông báo trên mạng xã hội X rằng: “Đây là tin vui cho Ukraine và tin xấu cho Nga”. Bà cho rằng những cuộc tấn công dưới ngưỡng chiến tranh của Moscow nhằm gây sức ép, khiến châu Âu thu hẹp hỗ trợ Ukraine, nhưng châu Âu đang làm điều ngược lại.

6,6 tỷ euro được chia thành 3 phần

Theo thỏa thuận mới, 900 triệu euro trong tổng số 6,6 tỷ euro sẽ được dành cho Phái bộ Hỗ trợ Quân sự của EU cho Ukraine (EUMAM). Đây là chương trình giúp các nước châu Âu huấn luyện binh sĩ Ukraine.

Tiếp đó, 1 tỷ euro sẽ được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động mua sắm chung trang thiết bị quân sự mới của các nước EU.

Phần lớn nhất, lên tới 4,7 tỷ euro, sẽ được dùng để hoàn trả một phần chi phí cho các quốc gia thành viên đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Đây là điểm cần lưu ý: 4,7 tỷ euro trước hết là khoản hoàn trả cho các nước EU, chứ không phải toàn bộ được chuyển thẳng vào ngân sách Ukraine.

Tuy nhiên, một số quốc gia đã cho biết họ có thể chuyển phần tiền được hoàn trả này sang các khoản hỗ trợ mới dành cho Ukraine. Vì vậy, một phần đáng kể trong 4,7 tỷ euro có khả năng tiếp tục được sử dụng để hỗ trợ Kiev, nhưng số tiền chính xác vẫn phụ thuộc vào quyết định của từng nước.

Vì sao khoản tiền 6,6 tỷ euro từng bị “đóng băng”?

Quỹ Hòa bình châu Âu là cơ chế tài chính của EU được sử dụng để hỗ trợ quân sự cho các quốc gia bên ngoài khối, đồng thời hoàn trả một phần chi phí cho các nước thành viên khi họ cung cấp trang thiết bị quân sự.

Trong trường hợp Ukraine, cơ chế này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ vũ khí và đạn dược cho Kiev.

Tuy nhiên, việc sử dụng khoản tiền nói trên đã bị đình trệ sau khi Hungary phủ quyết cơ chế hoàn trả. Bất đồng kéo dài khiến 6,6 tỷ euro bị mắc kẹt trong quỹ trong nhiều năm.

Sau khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết, các nước EU bắt đầu đàm phán trở lại về cách phân bổ khoản tiền. Đức trước đó muốn khoản tiền này được sử dụng hoàn toàn để hỗ trợ Ukraine, nhưng không phải tất cả các thành viên EU đều ủng hộ phương án đó.

Thay vào đó, thỏa thuận hiện nay đưa ra cơ chế chia thành ba phần: 900 triệu euro cho hoạt động huấn luyện quân sự, 1 tỷ euro cho mua sắm chung và 4,7 tỷ euro để hoàn trả cho các nước thành viên.

Bao nhiêu tiền thực sự đến Ukraine vẫn chưa rõ

Dù EU đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc, vẫn còn một vấn đề quan trọng chưa được giải quyết: trong 4,7 tỷ euro hoàn trả, mỗi nước sẽ nhận bao nhiêu và bao nhiêu tiền sẽ tiếp tục được chuyển sang hỗ trợ Ukraine?

Theo nguồn tin, một số nước đã tuyên bố sẽ đưa phần tiền được hoàn trả của mình trở lại vào các chương trình hỗ trợ Ukraine. Đức và Thụy Điển nằm trong số những nước đã phát tín hiệu theo hướng này.

Quyết định cuối cùng về việc giải phóng khoản tiền dự kiến được các bộ trưởng quốc phòng các nước EU thông qua tại cuộc họp Hội đồng EU vào ngày 28/9. Một số thủ tục pháp lý cũng cần hoàn tất trước khi tiền thực sự được giải ngân.

Dù vậy, việc tháo gỡ bế tắc đối với khoản tiền 6,6 tỷ euro vẫn mở ra một nguồn lực mới cho nỗ lực hỗ trợ quân sự Ukraine.