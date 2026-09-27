Đội quân nước ngoài ủng hộ Ukraine bí mật giáng đòn mạnh vào Nga, thiêu rụi hơn 10.000 tấn dầu

Một mục tiêu của Quân đoàn Tự do Nga. Ảnh cắt từ video do Quân đoàn Tự do Nga cung cấp/Defence

Theo Defence Express, chiến dịch được lực lượng này thực hiện nhằm vào phương thức vận chuyển và lưu trữ dầu mà Nga bắt đầu sử dụng sau khi hạ tầng lọc dầu và cảng biển bị Ukraine tấn công.

Nga phân tán dầu để né các cuộc tập kích

Quân đoàn Tự do Nga cho biết, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu và hạ tầng xuất khẩu đã khiến khả năng lưu trữ dầu của Nga bị thu hẹp. Để đối phó, Moscow được cho là chuyển sang phân tán hoạt động vận chuyển dầu trên khắp đất nước bằng các toa tàu bồn.

Theo lực lượng này, cách làm trên giúp Nga giảm sự phụ thuộc vào các cơ sở lưu trữ tập trung, nhưng đồng thời tạo ra một điểm yếu mới trong mạng lưới hậu cần dầu mỏ.

Chiến dịch “Barrel” được cho là bắt đầu sau một quá trình thu thập và phân tích thông tin tình báo nhằm xác định những điểm yếu trong hệ thống vận chuyển dầu bằng đường sắt của Nga.

Sau đó, các thành viên mạng lưới hoạt động bí mật được cho là đã xâm nhập một cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt và phá hoại hàng chục toa tàu bồn đang vận chuyển dầu thô.

Hơn 10.000 tấn dầu bị phá hủy

Quân đoàn Tự do Nga tuyên bố chiến dịch đã phá hủy hơn 10.000 tấn dầu thô, với tổng thiệt hại vật chất được ước tính vượt 10 triệu USD.

Lực lượng này cho rằng mục tiêu của chiến dịch không chỉ là phá hủy một số toa tàu riêng lẻ mà còn làm gián đoạn cả hệ thống hậu cần được Nga xây dựng để vận chuyển dầu sau khi các tuyến và cơ sở hạ tầng truyền thống bị ảnh hưởng.

Ngoài dầu thô, chiến dịch được cho là đã gây gián đoạn một phần mạng lưới đường sắt phục vụ vận chuyển các nguồn tài nguyên chiến lược và hàng hóa quân sự của Nga.

Việc Nga chuyển một phần hoạt động vận chuyển dầu sang đường sắt giúp phân tán nguồn cung, nhưng cũng khiến hàng hóa chiến lược xuất hiện trên nhiều tuyến vận tải và trở thành những mục tiêu mới.

Quân đoàn Tự do Nga cho rằng chính điểm yếu này đã tạo điều kiện để lực lượng này chuyển hướng từ việc tấn công các cơ sở năng lượng lớn sang đánh vào mạng lưới vận chuyển dầu.

Tuy nhiên, các con số về lượng dầu bị phá hủy và thiệt hại tài chính hiện mới là tuyên bố của Quân đoàn Tự do Nga và chưa được nguồn độc lập xác nhận. Nga cũng chưa bình luận về những tuyên bố trên.