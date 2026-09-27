Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube Neutrality Studies ngày 27/9, ông Ian Proud cho biết: "Tôi hoàn toàn không thấy dấu hiệu nào cho thấy ông Zelensky muốn chấm dứt xung đột thông qua đàm phán... Ông ấy đang đòi thêm tiền và vũ khí, và người châu Âu cũng sẽ đòi hỏi điều tương tự từ (Tổng thống Mỹ Donald) Trump".

Chuyên gia giải thích rằng các nhà lãnh đạo các quốc gia châu Âu đã nhầm lẫn khi gắn đường lối chính sách đối ngoại của họ với kỳ vọng về một kết quả quân sự cụ thể, điều mà trên thực tế sẽ không đạt được.

"Họ sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài một chiến thắng hoàn toàn và vô điều kiện trước Nga . Điều này hoàn toàn bất khả thi, và người châu Âu không biết làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này. Vì vậy, họ tiếp tục hành động theo quán tính, hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến" - ông nói.

Theo ông Proud, các chính phủ các nước châu Âu hiện tại hoàn toàn chưa sẵn sàng cho một sự thay đổi triệt để đối với đường lối tai hại này. "Nhưng một thời điểm định mệnh sẽ đến khi họ phải đối mặt với sự thật và giải thích với cử tri: 'Xin lỗi, chúng tôi đã hứa chiến thắng, nhưng cuối cùng, chúng tôi đã phải chịu một thất bại chiến lược nặng nề'” - nhà phân tích nhấn mạnh và cho rằng nhu cầu giải thích như vậy sẽ trở nên cấp thiết hơn trong bối cảnh những khó khăn kinh tế nội bộ ngày càng gia tăng mà hầu hết các nước châu Âu đang phải đối mặt do gánh nặng tài chính đặt lên vai Kiev.

Hôm 25/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng phía Ukraine đã tự ý gián đoạn các cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul, nhưng hai tuần trước cuộc bầu cử Duma Quốc gia Liên bang Nga, họ lại tuyên bố sẵn sàng nối lại tiến trình này. Ông cũng nói rằng các cuộc đàm phán với Ukraine có thể diễn ra sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 22/9 rằng tình hình kinh tế và tình hình trên các mặt trận của Ukraine đang xấu đi từng ngày. Theo thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga, những tuyên bố ông Zelensky đưa ra trước đó rằng ông cần thêm 40 ngày nữa để gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga không trùng khớp với những tuyên bố của ông về mong muốn ngừng bắn.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh, châu Âu đang tìm mọi cách để cản trở tiến trình giải quyết ngoại giao ở Ukraine. Theo ông Lavrov, Brussels, đặc biệt, đang khuyến khích Volodymyr Zelensky tiếp tục chiến đấu đến người dân Ukraine cuối cùng.