Ukraine tập kích 'mắt thần không gian' nằm sâu trong lãnh thổ Nga

Mục tiêu mới nhất là trung tâm liên lạc không gian Dubna ở vùng Moscow, được Kiev mô tả là đầu mối kết nối giữa các vệ tinh trinh sát của Nga và hệ thống chỉ huy tác chiến. Theo phía Ukraine, cuộc tấn công diễn ra trong đêm 30/6 và đánh dấu lần thứ hai trong tháng này cơ sở Dubna bị nhắm mục tiêu. Tổ hợp này nằm cách biên giới Ukraine hơn 500 km.

Một UAV tấn công của Ukraine trên bầu trời. (Nguồn: Pr)

Nga tuyên bố các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn hơn 400 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm. Kiev cũng cho biết đang chuẩn bị các đợt tấn công nhằm vào những cơ sở tương tự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận cuộc tập kích trong tuyên bố chính thức và trên mạng xã hội, đồng thời công bố video ghi lại các cuộc tấn công. Ông cho biết trung tâm liên lạc không gian Dubna là tổ hợp liên lạc vệ tinh mặt đất lớn nhất của Nga và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quân sự.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, cơ sở này nằm cách biên giới Ukraine hơn 500 km và cho biết lực lượng nước này gần đây đã tấn công bốn trung tâm có chức năng tương tự tại các vùng Moscow và Vladimir.

Theo ông Zelensky, chiến dịch tấn công tầm xa sẽ tiếp tục nhằm gây khó khăn tối đa cho các hoạt động quân sự của Nga, đồng thời những cuộc tập kích vào các cơ sở tương tự vẫn đang được chuẩn bị.

Theo thông báo đăng trên Telegram, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn tổng cộng 419 UAV kể từ tối 29/6. Các UAV bị bắn hạ tại ít nhất 16 khu vực, trong đó có Moscow và bán đảo Crimea.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, riêng khu vực Moscow đã ghi nhận khoảng 60 UAV bị đánh chặn.

Theo phía Ukraine, trung tâm liên lạc không gian Dubna là một trong những cơ sở chiến lược của Nga. Đây là đầu mối trung gian giữa các vệ tinh trên quỹ đạo và các hệ thống mặt đất, phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Cơ sở này đảm nhận việc truyền lệnh điều khiển lên vệ tinh, đồng thời tiếp nhận và xử lý dữ liệu do các vệ tinh thu thập.

Về mặt quân sự, những dữ liệu này được chuyển tới hệ thống chỉ huy của Nga để hỗ trợ trinh sát, lập kế hoạch và điều phối các hoạt động tác chiến tại Ukraine. Vì vậy, Kiev coi Dubna là mục tiêu có giá trị chiến lược.

Trong đêm 21 rạng sáng 22/6, Ukraine từng tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV tầm xa kết hợp tên lửa nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga, trong đó có Dubna.

Ngày 22/6, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận đã tấn công trung tâm liên lạc vệ tinh này. Hãng thông tấn TASS của Nga khi đó cũng xác nhận Dubna là mục tiêu của một cuộc tập kích UAV quy mô lớn.

Các hình ảnh vệ tinh được công bố sau đó cho thấy nhiều khu vực trong tổ hợp xuất hiện dấu hiệu hư hại. Tuy nhiên, Nga không chính thức xác nhận các công trình bên trong bị thiệt hại hay mức độ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở.

Cuộc tập kích Dubna nằm trong chiến dịch mà Tổng thống Zelensky gọi là "trừng phạt tầm xa" kéo dài 40 ngày.

Theo tuyên bố của Kiev, chiến dịch sử dụng các loại UAV và tên lửa tầm xa do Ukraine tự phát triển nhằm gia tăng sức ép đối với Nga bằng cách tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng quan trọng.

Ban đầu, các mục tiêu chủ yếu là nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu và các cơ sở năng lượng. Ukraine hiện đã mở rộng phạm vi sang nhiều hạ tầng quân sự khác. Ngày 28/6, ông Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Sloviansk ở vùng Krasnodar và một nhà máy lọc dầu khác tại vùng Yaroslavl.