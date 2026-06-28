Ukraine mở kho dữ liệu tiết lộ bí mật vũ khí của Nga

Thông tin vũ khí Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Yurii Myronenko ngày 26/6 nói với Business Insider, chỉ trong tuần đầu tiên đã có 150 người dùng đăng ký truy cập cổng thông tin "TrophyLab". Khoảng 1/3 số yêu cầu đến từ nước ngoài.

Cổng thông tin này chứa dữ liệu kỹ thuật của các loại vũ khí Nga như máy bay không người lái (UAV), tên lửa và xe bọc thép. Ông Myronenko, một nhân vật chủ chốt đứng sau sự phát triển của TrophyLab đã mô tả dự án này là một nỗ lực "chưa từng có" nhằm phơi bày không chỉ bí mật quân sự của Nga mà còn cả những bí mật thu thập được từ vũ khí của các quốc gia khác.

Giới chức Ukraine hy vọng bằng cách tổng hợp và công khai dữ liệu, Kiev và các đồng minh sẽ học được cách ngăn chặn cỗ máy quân sự của Nga ở cả hiện tại lẫn trong tương lai.

Kể từ khi xung đột Nga và Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Kiev thường xuyên chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ, NATO và các nước phương Tây ủng hộ, bao gồm cả thông tin về các loại vũ khí mà họ phải đối mặt trên chiến trường.

Kho dữ liệu về vũ khí Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Trong nửa cuối năm ngoái, Ukraine đã quyết định số hóa dữ liệu thu thập được từ vũ khí Nga bị thu giữ để có thể hợp nhất thông tin từ các đơn vị khác nhau và cho phép truy cập nhanh chóng.

Ukraine muốn nền tảng trên được sử dụng rộng rãi trong toàn bộ hệ sinh thái quốc phòng của nước này, từ các tổ chức nghiên cứu, đơn vị quân đội và cơ quan chính phủ đến các nhà sản xuất công nghệ quốc phòng, cũng như các chính phủ nước ngoài, các nhà sản xuất vũ khí và các phòng thí nghiệm, bao gồm cả các nước NATO.

Ông Myronenko cho biết việc Ukraine chia sẻ thông tin như vậy là đôi bên cùng có lợi. Theo đó, các đối tác của Ukraine được hưởng lợi từ thông tin về vũ khí của Nga và Kiev được hưởng lợi từ nghiên cứu của họ.

Cổng thông tin TrophyLab lưu trữ hơn 150 mẫu vũ khí và khí tài bị thu giữ thuộc khoảng 80 nhóm khác nhau, cũng như hơn 225 dự án nghiên cứu đã hoàn thành. Con số này dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng.

Thông tin về các loại vũ khí trong TrophyLab bao gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Nga, UAV tấn công và trinh sát một chiều, hệ thống phòng không, vũ khí cá nhân, xe bọc thép, pháo binh và thiết bị điện tử, cùng nhiều loại vũ khí khác.