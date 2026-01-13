Nhà máy UAV Nga rực lửa, bóng tối bao trùm thủ đô Ukraine

Các kênh này đưa tin rằng cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 5 giờ sáng giờ Kiev. Mục tiêu bị nhắm tới được cho là Atlant Aero, một cơ sở chuyên sản xuất linh kiện cho UAV chiến đấu, hệ thống điều khiển và thiết bị tác chiến điện tử.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn bùng phát tại địa điểm này sau khi các hệ thống phòng không của Nga khai hỏa.

Thống đốc vùng Rostov, ông Yuriy Slyusar, xác nhận vụ tấn công nhưng không nêu chi tiết thiệt hại về hạ tầng quân sự, chỉ cho biết chưa có báo cáo về thương vong dân sự.

Theo tờ The Kyiv Independent, vùng Rostov nằm dọc biên giới Nga-Ukraine và giáp với các vùng Luhansk, Donetsk đang bị Nga kiểm soát, thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ phía Ukraine do nằm sát tiền tuyến.

Theo các kênh Telegram của Nga và các quan chức địa phương, máy bay không người lái đã tấn công thành phố Taganrog của Nga vào sáng sớm ngày 13-1, nhằm vào một nhà máy sản xuất máy bay không người lái. Ảnh: Exilenova+/ Telegram

Dù Ukraine chưa chính thức xác nhận thực hiện vụ việc này nhưng lực lượng Ukraine đang ngày càng gia tăng các đòn đánh sâu vào lãnh thổ Nga nhằm làm suy yếu năng lực kinh tế và quân sự của đối phương.

Trước đó, vào ngày 11-1, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chỉ trong vòng một tuần qua, Nga đã phóng gần 1.100 UAV tấn công, 890 bom dẫn đường và 50 tên lửa vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Mới nhất, khoảng 70% thành phố Kiev rơi vào tình trạng mất điện sau một đợt tấn công quy mô lớn khác của Nga vào đêm 12-1 và rạng sáng 13-1.

Công ty điều hành hệ thống truyền tải điện nhà nước Ukraine (Ukrenergo) cho biết mục tiêu của lực lượng Nga là nhằm cắt đứt nguồn điện của thủ đô Kiev.

Trong bối cảnh đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt điện trầm trọng giữa tiết trời lạnh giá, cuộc tấn công mới nhất này diễn ra chỉ 4 ngày sau đợt oanh tạc dữ dội trước đó mà Kiev cho là nhắm vào hạ tầng dân sự.

Theo mô tả của tờ The Kyiv Independent, các vụ nổ tên lửa đạn đạo đã làm rung chuyển thủ đô vào khoảng 1 giờ 10 phút sáng 13-1 (giờ địa phương). Đến khoảng 8 giờ 30 phút, nhiều tiếng nổ lớn tiếp tục được ghi nhận.

Các khu vực ngoại ô của thủ đô Kiev như Bucha, Hostomel và Irpin bị mất điện và nước sạch hoàn toàn.

Ông Vitaliy Zaichenko, Giám đốc điều hành Ukrenergo, cho biết: "Nga đang cố gắng cô lập thành phố và buộc người dân phải di tản. Một số trạm biến áp đã bị trúng đòn tập kích trong đêm, khiến 70% thủ đô mất điện".

Ông cũng cảnh báo: "Chúng tôi có thông tin cho thấy Nga đã sẵn sàng cho một đợt tấn công mới bằng tên lửa hành trình".

Trong khi đó, DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, xác nhận nhà máy nhiệt điện của họ lại tiếp tục bị tấn công, gây hư hại cho nhiều thiết bị. Đây đã là lần thứ tám các nhà máy nhiệt điện của công ty này bị nhắm tới kể từ tháng 10 năm ngoái.

Cuộc khủng hoảng năng lượng cũng khiến các chuỗi siêu thị lớn như Novus và Silpo phải thông báo đóng cửa một số cửa hàng tại thủ đô.

Theo không quân Ukraine, trong đợt này Nga đã phóng 18 tên lửa đạn đạo, 7 tên lửa hành trình và 293 máy bay không người lái loại Shahed.

Ngoài Kiev, hạ tầng năng lượng tại các tỉnh Kharkiv, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk cũng bị nhắm mục tiêu.