Xe buýt miễn phí ở Hà Nội: Chỉ quên một thao tác, tiền vẫn bị trừ

Từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027, Hà Nội triển khai chính sách xe buýt miễn phí đối với hành khách sử dụng các tuyến xe buýt được ngân sách thành phố trợ giá khi di chuyển trong phạm vi Vành đai 1. Chính sách không áp dụng đối với các tuyến xe buýt phục vụ kinh doanh, du lịch.

Theo hướng dẫn, hành khách sử dụng vé điện tử khi lên xe phải chạm thẻ giao thông vật lý hoặc quét mã QR trên ứng dụng, ví điện tử tại thiết bị kiểm soát đặt ở cửa lên. Hệ thống sẽ tạm tính tiền vé theo hành trình từ điểm lên đến điểm cuối tuyến, đồng thời tự động loại trừ phần cự ly nằm trong phạm vi được miễn phí.

Khi xuống xe, hành khách cần tiếp tục chạm thẻ hoặc quét mã QR tại thiết bị kiểm soát ở cửa xuống để hệ thống xác nhận điểm kết thúc hành trình. Dựa trên cự ly thực tế, hệ thống sẽ tính lại tiền vé, hoàn trả phần tiền đã tạm giữ nếu có và chỉ thu đối với quãng đường nằm ngoài Vành đai 1. Toàn bộ thông tin về cự ly được miễn phí, cự ly phải thanh toán và số tiền sẽ được hiển thị trên ứng dụng hoặc vé in.

Một trong những lưu ý quan trọng nhất đối với hành khách là không được quên thao tác chạm thẻ hoặc quét mã QR khi xuống xe. Nếu không thực hiện bước này, hệ thống sẽ mặc định hành khách đi đến điểm cuối của tuyến và khấu trừ toàn bộ số tiền đã tạm giữ, tương ứng với giá vé của toàn tuyến. Đây cũng là trường hợp dễ khiến nhiều người phát sinh chi phí ngoài mong muốn khi sử dụng xe buýt miễn phí.

Từ ngày 1/7, chính sách xe buýt miễn phí trong Vành đai 1 chính thức được áp dụng tại Hà Nội. Tuy nhiên, hành khách cần lưu ý một số quy định để được hưởng đầy đủ quyền lợi (hình ảnh minh họa).

Đối với hành khách thuộc nhóm được miễn phí hoặc ưu tiên theo quy định, việc chạm căn cước công dân gắn chip, thẻ vật lý hoặc quét mã QR khi lên và xuống xe vẫn là yêu cầu bắt buộc. Dữ liệu này được sử dụng để ghi nhận lịch sử chuyến đi, phục vụ công tác thống kê và quản lý, không làm phát sinh thêm chi phí đối với các đối tượng được miễn vé.

Bên cạnh đó, hành khách cần lưu ý mỗi tài khoản chỉ được kích hoạt một hình thức sử dụng tại một thời điểm, gồm thẻ vật lý hoặc thẻ ảo trên ứng dụng. Mã QR trên ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN" cũng được thay đổi tự động sau mỗi 30 giây nhằm bảo đảm an toàn, vì vậy không thể chụp ảnh màn hình để người khác sử dụng thay. Hệ thống sẽ từ chối các mã QR không hợp lệ nhằm ngăn chặn gian lận vé.

Trong trường hợp bị mất thẻ, hành khách cần liên hệ ngay với đường dây nóng để khóa thẻ khẩn cấp. Nếu là thẻ định danh chính chủ, số dư còn lại sẽ được bảo lưu và chuyển sang thẻ mới sau khi hoàn tất thủ tục cấp lại. Với thẻ bị lỗi kỹ thuật, hỏng chip hoặc không đọc được dữ liệu, hành khách có thể mang thẻ đến điểm giao dịch để được kiểm tra và đổi miễn phí nếu lỗi thuộc đơn vị phát hành.