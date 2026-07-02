Hà Nội chốt hạn di dời toàn bộ nhà ở nằm trong hành lang bảo vệ đê cấp IV, V

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành quyết định Quy định về hành lang bảo vệ và công tác quản lý đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V được tính từ chân đê trở ra 5 mét về phía đồng và phía sông. UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V thuộc địa bàn quản lý.

Việc xử lý công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật Đê điều.

Lũ lụt gây ngập nhiều nơi trên địa bàn huyện Chương Mỹ cũ. Ảnh minh họa

Căn cứ mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê cấp IV, cấp V, thành phố Hà Nội yêu cầu UBND cấp xã có trách nhiệm xác định cụ thể số lượng công trình, nhà ở phải di dời; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc di dời, hoàn thành trước ngày 31/12/2030.

Hà Nội giao UBND cấp xã định kỳ rà soát, đề xuất phân loại, phân cấp các tuyến đê cấp IV, cấp V và các tuyến đê chưa được phân cấp công trình trên địa bàn quản lý theo tiêu chí quy định tại Luật Đê điều để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn việc tổ chức cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê cấp IV, cấp V; xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện di dời công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê cấp IV, cấp V theo quy định.

Hiện nay, Hà Nội có tổng số hơn 626 km đê được phân cấp công trình và 43 tuyến đê bao, đê bối với chiều dài hơn 144 km chưa được phân cấp công trình.

Trong đó, đê cấp IV, cấp V là các tuyến đê chống lũ nội vùng, đê bối, đê bao hoặc đê bảo vệ quy mô nhỏ. Các tuyến này nằm chủ yếu ở ngoại thành và các khu vực phân lũ.

Các tuyến đê cấp IV, cấp V và những tuyến chưa được phân cấp vẫn còn thiếu cao trình chống lũ từ 0,5m đến 2,1m theo quy hoạch, nên mỗi khi có lũ lớn vẫn phải tổ chức chống tràn trên diện rộng. Nhiều người dân phải di dời khẩn cấp để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản mỗi khu có lũ.