Cận cảnh tháo dỡ 'phố đèn đỏ' một thời ở Nghệ An

Nằm cạnh tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò, khu ven biển Hòn Câu (xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) có bờ biển dài khoảng 2km, bãi tắm thoải, từng là điểm du lịch biển hút khách của địa phương.

Giai đoạn 2012-2013, hơn 140 ki-ốt được dựng san sát dọc bãi biển để phục vụ ăn uống, giải khát và lưu trú.

Tuy nhiên, theo thời gian, một số cơ sở phát sinh hoạt động dịch vụ biến tướng, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Khu vực này từng bị gắn với những cái tên như "phố đèn đỏ" hay "thiên đường sung sướng".

Sau nhiều đợt chấn chỉnh của chính quyền, đặc biệt từ đầu năm 2020 khi lực lượng chức năng triệt phá các đường dây môi giới mại dâm, các hoạt động không lành mạnh đã được xóa bỏ.

Tháng 4 vừa qua, chính quyền địa phương huy động máy móc, phương tiện cơ giới đồng loạt tháo dỡ các ki-ốt tạm bợ, xuống cấp tồn tại nhiều năm. Đây được xem là bước đi quyết liệt nhằm xóa bỏ những công trình không còn phù hợp, trả lại không gian thông thoáng cho bãi biển và tạo quỹ đất phục vụ định hướng phát triển du lịch.

Nhiều hạng mục đã được tháo dỡ, để lại khung cảnh ngổn ngang với bê tông vỡ, sắt thép và vật liệu xây dựng.

Một số khu vực đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong khi nhiều ki-ốt chỉ còn trơ khung, mái tôn bị tháo bỏ. Một số căn được ngư dân tận dụng làm nơi để ngư cụ.

Phía trước dãy ki-ốt vừa tháo dỡ, nhiều tàu thuyền hư hỏng được kéo lên bờ tập kết.

Người dân tranh thủ nhặt dây điện, đập các mảng bê tông để lấy sắt vụn đem bán.

Đang gỡ lưới cá bên bờ biển, ông Lê Đỉnh (58 tuổi, trú xã Hải Châu) cho biết rất đồng tình với chủ trương giải tỏa của địa phương.

"Nhiều năm qua, sự tồn tại của các dãy ki-ốt khiến người dân nơi đây phải chịu không ít điều tiếng. Mong rằng sau khi tháo dỡ, bãi biển sẽ khang trang hơn, thu hút đông du khách trở lại", ông Đỉnh chia sẻ.

Ông Nguyễn Trọng Huyến, Chủ tịch UBND xã Hải Châu, cho biết việc giải tỏa các ki-ốt chỉ là bước khởi đầu trong quá trình chỉnh trang khu ven biển Hòn Câu. Đến nay, công tác tháo dỡ đã hoàn thành hơn 3/4 khối lượng, khó khăn lớn nhất là bố trí địa điểm xử lý phế thải xây dựng.

"Theo quy hoạch chung của tỉnh sau khi được phê duyệt, địa phương sẽ kêu gọi các nhà đầu tư phát triển những loại hình dịch vụ du lịch phù hợp, từng bước thay đổi diện mạo khu vực và khai thác hiệu quả tiềm năng biển Hòn Câu", ông Huyến thông tin.