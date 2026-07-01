Ukraine tấn công sâu 1.300 km vào lãnh thổ Nga, nhắm mục tiêu nhà máy quốc phòng và lọc dầu chiến lược

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 1/7 cho biết máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy sản xuất vòng bi thuộc sở hữu nhà nước tại vùng Penza và một nhà máy lọc dầu ở thành phố Ufa của Nga trong đêm.

Theo ông Zelensky, mục tiêu tại Penza là một cơ sở công nghiệp quốc phòng có ý nghĩa chiến lược, chuyên phát triển và sản xuất các linh kiện phục vụ vũ khí tên lửa mà Nga sử dụng trong cuộc tấn công nhằm vào thành phố của Ukraine. Vùng Penza nằm cách biên giới Ukraine khoảng 550 km về phía đông bắc.

Ông Zelensky cũng xác nhận cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu ở Ufa, mô tả đây là một trong những cơ sở sản xuất dầu nhớt lớn nhất của Nga. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, cơ sở này nằm cách tiền tuyến hơn 1.300 km, cho thấy năng lực tấn công tầm xa ngày càng được mở rộng của Kiev.

"Mỗi ngày, kế hoạch trừng phạt dài hạn của chúng tôi đối với Nga đều đang được thực hiện. Đây là phản ứng hoàn toàn chính đáng trước những gì Nga đang gây ra cho Ukraine", ông Zelensky tuyên bố.

Hình ảnh được cho là hậu quả của các cuộc không kích của Ukraine vào thành phố Donetsk do Nga kiểm soát rạng sáng 1/7.

Trước đó, kênh Telegram Exilenova đưa tin nhiều vụ nổ đã xảy ra tại thành phố Donetsk do Nga kiểm soát, sau đó xuất hiện một đám cháy lớn. Hiện chưa rõ mục tiêu cụ thể bị tấn công.

Ukraine thường xuyên sử dụng UAV tấn công các cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng và hạ tầng năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga cũng như các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát, với mục tiêu làm suy giảm năng lực duy trì chiến dịch quân sự của Nga.

Trước đó, ngày 30/6, ông Zelensky cho biết Trung tâm Liên lạc Vũ trụ Dubna ở tỉnh Moscow tiếp tục trở thành mục tiêu của Ukraine. Ông nhấn mạnh Kiev đang "từng bước thực hiện kế hoạch trừng phạt dài hạn" nhằm vào các cơ sở phục vụ quân đội Nga.

Đây là lần thứ hai cơ sở này bị Ukraine tấn công chỉ trong hơn một tuần. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cuộc tập kích ngày 22/6 đã làm hư hại cột ăng-ten liên lạc vệ tinh MARK-IV cao 32 m cùng tòa nhà điều khiển chính của trung tâm, nơi hỗ trợ các hoạt động liên lạc, tình báo và điều hành vệ tinh của quân đội Nga.

Hiện phía Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.